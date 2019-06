COES: "Compra de gas boliviano dependerá si se mantiene el esquema de declaración de precios"

César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional ( COES), consideró que, tras el acuerdo de las generadoras eléctricas Kallpa y Engie con el gobierno bolivano para una futura comercialización de gas natural, un elemento crucial para el uso de este recurso será la continuidad del esquema de declaración de precios.

Pues, según dijo, si el esquema, actualmente en controversia, se mantuviera, las empresas "Verán a qué precio compran pero igual declararán el precio que les convenga para ser despachados o no ser despachados.

"Pero si se elimina eso, para ellos va a ser muy importante el precio que consigan con Bolivia. Si consiguen un precio muy alto, no van a ser competitivos, no van a despachar y otras van a despachar antes que ellos. La decisión de ellos de negociar con Bolivia dependerá mucho si se mantiene o no el esquema de declaración de precios", dijo Butrón a Gestión.pe.

Inflexibilidades operativas

Por otra parte, Butrón se refirió al proyecto normativo de Osinergmin que plantea delegarle la responsabilidad al COES para supervisar las inflexbilidades operativas de las generadores eléctricas, y que luego estas vuelvan a ser revisadas por Osinergmin. Butrón indicó que el COES no está en capacidad de hacer tal supervisión y esgrimió tres motivos.

Las observaciones del COES ya fueron enviadas al Osinergmin, pues consideran que el decreto supremo que regula la materia le otorga tal responsabilidad a dicha entidad y no al COES. También criticaron el poco tiempo que se le brindaría al COES (4 meses) para preparar una metodología de trabajo. Sin embargo, la principal crítica fue a la inseguridad jurídica que podría generar entre los agentes del sector.

"Crea un problema legal porque cualquier decisión del COES es impugnable. Si un agente presenta un valor y el COES lo cambia, el agente lo puede impugnar y puede llevarlo a un arbitraje. Luego el COES tiene que obedecer lo que diga el arbitraje. Por otro lado, Osinergmin va a corregir el valor del COES y nos va a multar por ello. ¿Entonces al final COES a quién le hace caso? ¿A lo que diga el arbitraje o a lo que diga Osinergmin?", comentó Butrón.

El presidente del COES indicó que esta supervisión no debe ser un híbrido entre el Osinergmin y el COES. " O lo hace Osinergmin completo o lo hace COES completo, pero no híbrido como ellos lo han planteado en el proyecto que han planteado", sostuvo. Por otra parte, indicó que esta inseguridad jurídica en los agentes del sector eléctrico podría tener múltiples impactos económicos como, por ejemplo que las hidroeléctricas paguen más inflexibilidades operativas.

"Si los valores son muy altos y si los generadores se aprovechan, entonces los hidroeléctricos pagan más, porque ellos son los que pagan las inflexibilidades operativas. Si los valores cambian, los ingresos de los agentes cambian. Por último, el impacto que tendría sobre la gente, que Osinergmin le fije un valor muy por debajo de lo que debe ser, y sus costos de mantenimiento aumentan porque mientras más veces arranque y pare, la máquina tiene más desgaste", sostuvo.

Vale recordar que por inflexibilidades operativas se entienden los distintos parámetros técnicos que declaran las generadoras térmicas que incluyen el tiempo mínimo de operación de las máquinas, el tiempo de arranque y el tiempo mínimo entre arranques para las máquinas térmicas.

La norma de Osinergmin busca regular una presunta distorsión de la información declara por parte de las generadoras térmicas, quienes declararían valores mayores a los reales para operar por un mayor periodo de tiempo.