Cochilco baja proyección de precio del cobre en 2018 y 2019 por guerra comercial

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco ) recortó sus proyecciones de precio para el metal este año y el próximo debido principalmente a la inestabilidad imperante en los mercados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China , según informaron hoy las autoridades.

En el Informe de Tendencias del Mercado Internacional del Cobre correspondiente al tercer trimestre del 2018, Cochilco proyectó un valor promedio de US$ 2.97 por libra para este año, por debajo de los US$ 3 previstos en el informe anterior, el pasado julio.

Para el 2019, Cochilco rebajó su proyección del precio promedio desde US$ 3.10 a US$ 3.05 por libra y para el 2020 pronosticó un promedio de US$ 3.08 por libra.

Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, atribuyó los recortes de las proyecciones principalmente a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, además de otros conflictos en el mundo.

Además de la guerra comercial, se avizoran como factores de riesgo para la cotización de cobre la desaceleración económica de China y el fortalecimiento del dólar.

La guerra comercial "se ha agudizado en el último tiempo más de lo que estaba pronosticado", subrayó al entregar las cifras Hernández, que estaba acompañado del ministro de Minería en funciones, Pablo Terrazas.

Como país de economía abierta, Chile "obviamente está sufriendo también los efectos de la ralentización de la economía a nivel mundial, es impredecible el resultado", remarcó.

Agregó que en el largo plazo, las perspectivas "son sumamente positivas para el precio del cobre por todos los cambios que está cumpliendo en la infraestructura productiva en el mundo a favor de las energías limpias, el retroceso de los hidrocarburos y el aumento de la electricidad como energía limpia".

Terrazas, en tanto, consideró como un factor positivo que los fundamentos del mercado del cobre se mantienen sólidos.

"La situación de la oferta y demanda de cobre apuntan a la consolidación de una proyección de déficit del metal para el periodo 2018-2020, aunque en niveles acotados", precisó.

Añadió que la rápida reducción de inventarios de cobre disponibles en las bolsas de metales junto a la mayor importación de cobre por parte de China, superior a lo previsto, sugieren una sólida demanda de cobre.

Respecto de la producción mundial de cobre mina, Sergio Hernández señaló que para este año se proyecta que llegue a 20.5 millones de toneladas, 1.2% más que en el 2017.

En tanto, para los años 2019 y 2020 los pronósticos son que la producción de cobre mina alcance a 21 millones y 21.3 millones de toneladas, respectivamente, lo que implica alzas de 2.5% y de 1.3%.

En cuanto a la oferta mundial de cobre refinado, que incluye cobre proveniente del procesamiento de chatarra, Hernández señaló que se espera llegue este año a 23.5 millones de toneladas, a 24 millones de toneladas en el 2019 y a 24.5 millones de toneladas en el 2020, cifras que representan aumentos de 1.5%, 2.2% y 1.8%, respectivamente.

Por el lado de la demanda mundial, se prevé que alcance a 23.6 millones de toneladas en 2018 (1.8% más que en el 2017).



Para el 2019 se proyecta una demanda de 24.1 millones de toneladas, un 2.3% más que este año y para el 2020 la demanda alcanzaría los 24.5 millones de toneladas, con un alza del 1.5%.

Respecto a la producción chilena de cobre, Cochilco proyectó que llegue a 5.76 millones de toneladas este año, 4.7% más que en el 2017; para el 2019 se prevé un aumento de 3.1% y de 1.4% para el 2020.