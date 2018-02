Cobre y petróleo impulsaron crecimiento exportador en el 2017, informó la CCL

Los productos tradicionales como el cobre y el petróleo y sus derivados fueron los motores que impulsaron el crecimiento de las exportaciones peruanas en 21% al cierre del 2017, sumando un valor total de US$44.058 millones, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior ( IDEXCAM) de la Cámara de Comercio de Lima.

"Ellos se debe a que los precios del cobre y el petróleo mejoraron en el mercado internacional impulsando un repunte del sector tradicional que registró una variación positiva del 27%, más una mayor participación del orden del 73% en las exportaciones totales", manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del IDEXCAM-CCL.

Al cierre del 2017, las exportaciones del sector tradicional sumaron US$32.366 millones, donde el subsector minero creció 25% (US$26,267 millones) y el petróleo con sus derivados avanzó 51% (US$3,490 millones).

Sector no tradicional

En tanto, el sector no tradicional logró un crecimiento de 8% respecto al año 2016 con envíos valorizados en US$ 11.692 millones. Los subsectores que sostuvieron este crecimiento fueron: agropecuario, sidero-metalúrgico y textil los que registraron una variación positiva de 8% (US$5.075 millones),16% (US$1.149 millones) y 6% (US$ 1.269 millones), respectivamente.

En el subsector agropecuario, los principales productos exportados fueron: Uvas, paltas, espárragos y arándanos; mientras que para el sidero-metalúrgico fueron el zinc en bruto sin alear, el alambre de cobre y la plata aleada y finalmente, en el caso del subsector textil, los polos y camisas han sido los productos más exportados en el 2017.