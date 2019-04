Cobre sube por caída del dólar en medio de expectativas por negociaciones de EE.UU y China

Los precios del cobre y de otros metales industriales subían el viernes, alentados por un declive del dólar y expectativas en que una reunión entre altos funcionarios de China y Estados Unidos ayuden a mitigar su obstinada disputa comercial.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.2% a US$ 6,319 por tonelada, a las 1113 GMT, aunque iba camino a marcar un declive de 1.5% en la semana.

El metal utilizado en la electricidad y la construcción tocó el jueves su menor nivel desde el 28 de marzo, ante la fortaleza del dólar y las preocupaciones en torno al panorama para la economía mundial.

"El dólar ha estado bastante sólido últimamente y eso ha sido una presión negativa (para los metales), pero ahora este factor se ha revertido un poco", dijo Ross Strachan, analista de Capital Economics.

"El mercado está en general tranquilo, a la espera de las cifras del PBI que serán de interés especialmente por los niveles de incertidumbre en Estados Unidos", añadió.

Strachan afirmó que los mercados estaban a la espera de una resolución en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, en momentos en que las dos mayores economías del mundo se alistan para negociar.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio mostraba el único desempeño negativo, al caer un 0.5% a US$ 1,848 la tonelada.

El zinc sumaba un 1.6% a US$ 2,785 por tonelada; el plomo ascendía un 0.6% a US$ 1,943, el estaño operaba estable en US$ 19,840; y el níquel avanzaba un 0.1% a US$ 12,340.