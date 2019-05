Cobre repunta por esperanzas de avances comerciales pero mercado sigue vulnerable

El cobre y otros metales industriales repuntaban este viernes por esperanzas de que Estados Unidos y China acaben llegando a un acuerdo comercial, pero seguían vulnerables a nuevas fricciones entre las dos mayores economías mundiales.

Los negociadores de ambos países acordaron seguir el viernes con las reuniones en Washington por segundo día, incluso después de que Estados Unidos escaló la guerra comercial arancelaria con China, por lo que Beijing amenazó con represalias.

A las 1005 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.1%, a US$ 6,166 la tonelada, pero seguía en camino a su cuarto declive semanal consecutivo.

El níquel a tres meses en la LME era el que mejor desempeño presentaba en la jornada, con un avance del 1.8%, a US$ 11,970 la tonelada.

En otros metales básicos, el aluminio sumaba un 0.2%, a US$ 1,801.50 la tonelada, el zinc mejoraba un 0.7% a US$ 2,629, el plomo cedía un 0.1% a US$ 1,834 y el estaño trepaba un 0.4%, a US$ 19,335.