Cobre y otros insumos industriales suben por menores restricciones de EE.UU. a Huawei

El cobre, aluminio y otros metales básicos subían este martes por la decisión de Estados Unidos de aliviar las restricciones a la compañía china Huawei, lo que compensaba expectativas de una mayor producción en la refinería Alunorte, mientras que otros insumos industriales también avanzaban por la mejoría en el panorama comercial.

Como se recuerda, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció el lunes una licencia temporal que restaura la capacidad de Huawei de mantener redes existentes y ofrecer actualizaciones de software a sus móviles en uso. La licencia reduce las restricciones que impuso Washington a la empresa para la compra de bienes estadounidenses.

Las fricciones comerciales normalmente afectan a los metales básicos y cualquier señal de que las hostilidades están disminuyendo devuelve el interés de los inversores a las materias primas, según Colin Hamilton, de BMO Capital Markets.

En tanto, la planta Alunorte de la compañía noruega Norsk Hydro podría alcanzar entre 75 y 85% de utilización dentro de dos meses, desde cerca de 50%, tras recibir una autorización del Gobierno para su expansión, dijo la compañía.

Bajo este contexto, el cobre ganaba 0.3% a US$ 6,051 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME), mientras que el aluminio referencial sumaba 0.3%, a US$ 1,800 la tonelada a las 1040 GMT, después de haber caído a mínimos de una semana y media de US$ 1,787 en la rueda previa.

En cuanto a otros metales básicos, el zinc bajaba 0.2% a US$ 2,580 la tonelada, el plomo subía 0.5% a US$ 1,814 la tonelada, el estaño bajaba 0.1% a US$ 19,425 la tonelada y el níquel saltaba 0.9% a US$ 12,085 la tonelada.