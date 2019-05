Escalada de guerra comercial empuja al cobre a quinta caída semanal seguida

Los precios del cobre se encaminaron este viernes a su quinta caída semanal consecutiva, en un momento en que Estados Unidos y China están intensificando su confrontación comercial.

Los inversores temen que la disputa afecte al crecimiento económico y reduzca la cantidad de metal que el mundo consume.

Cabe mencionar que los precios de los metales industriales han bajado con fuerza en comparación con el pasado verano boreal, cuando comenzó la confrontación.

A las 1015 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.8%, a US$ 6,049 la tonelada.

El metal usado en instalaciones eléctricas y en la construcción ha perdido un 1.3% esta semana, acercándose a su mínimo desde enero.

Robin Bhar, analista de Société Générale, indicó que el endurecimiento de la retórica comercial de Washington y Beijing está presionando a la baja los precios, aunque destacó que los sólidos fundamentos del cobre implican que es probable que el se recupere se aproxime a los US$ 6,500 para fines de año.

En otros metales básicos, el aluminio perdía un 1.1%, a US$ 1,840.50 la tonelada, el níquel restaba un 1.2% a US$ 12,035, el zinc bajaba un 0.9%, a US$ 2,613.50, el plomo retrocedía un 0.8%, a US$ 1,822, y el estaño operaba con escasos cambios a US$ 19,475.