Dudas sobre la demanda del cobre dirigen a su mayor caída mensual desde 2015

El cobre se encaminaba a su mayor declive mensual desde noviembre de 2015, tras débiles datos fabriles chinos y una amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a todos los productos mexicanos, que aumentaron el temor a que las pugnas comerciales dañen a la economía global y a la demanda de metales.

A las 1058 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.4% a US$ 5,828.50 la tonelada.

El metal usado en instalaciones eléctricas y en la construcción ha perdido un 9% en lo que va de mes, su tercera caída mensual consecutiva.

La mayor parte del complejo metalero industrial también cayó en mayo, un desplome liderado por el zinc, que experimentó su mayor retroceso mensual desde 2012.

La actividad fabril de China se contrajo más que lo esperado en mayo, mostró el viernes un sondeo oficial, lo que aumenta la presión sobre Beijing para aplique más medidas de estímulo para apoyar a una economía golpeada por una dura guerra comercial con Estados Unidos.

Cabe resaltar que China es considerado el mayor consumidor mundial de metales, lo que se vuelve un factor importante en la LME.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el jueves que impondrá aranceles de un 5% a todos los bienes provenientes desde México, los que irán subiendo hasta que cese el flujo de inmigrantes ilegales hacia su país.

En otros metales básicos, el zinc en la LME cedía un 1.1%, a US$ 2,533.50 la tonelada, con un declive del 10% en mayo, su mayor desplome mensual desde 2012. El estaño mejoraba un 0.1%, a US$ 18,790, aunque se aprestaba a cerrar el mes con un retroceso del 4% tras entregar un 8% en abril.

El aluminio en la LME avanzaba un 0.5%, a US$ 1,790.50 la tonelada, y cerraría estable el mes. El níquel cedía un 0.5%, a US$ 12,115, sin apenas cambios en mayo, y el plomo mejoraba un 0.1%, a US$ 1,806, acumulando una bajada del 6% en el mes.