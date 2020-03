Claudia Suarez deja la Sunat, Luis Vera será su remplazo interino

Claudia Suarez, superintendenta nacional de la Sunat, anunció su renuncia como líder de la entidad fiscalizadora tributaria, cargo que ha ostentado desde el 28 de diciembre del 2018, aunque desde el 31 de octubre del2018 fue encargada dicho puesto interinamente.

Gestión supo que Luis Enrique Vera Castillo, actual superintendente adjunto de Tributos Internos, ha sido designado como nuevo superintendente interino, asumiendo el cargo desde el día de hoy.

En una última entrevista con Gestión, Suárez presentó un balance de su gestión y reveló algunas iniciativas de la Sunat para el 2020.

El cambio más importante que se ha dado durante su gestión ha sido la digitalización de formularios, declaraciones y procedimientos. Sin embargo, considera que como está redactado el Código Tributario actualmente está pensado en el mundo físico, por lo que sigue exigiendo que la Sunat realice actuaciones que gastan tiempo y dinero.

En ese sentido, se busca presentar una reforma que modificaría el Código Tributario y las disposiciones que regulan el Impuesto a la Renta y el IGV, ajustando sus disposiciones para el mundo digital.

Además, adelanta que deja en agenda una propuesta en base a la cual el MEF y la Sunat presentarán al nuevo Congreso un proyecto de ley para poder “perfilar a los contribuyentes” en una de cinco categorías, clasificadas de la A a la E, dependiendo de su grado de cumplimiento y si han cometido delitos tributarios.

En el sistema actual una empresa es asignada a un distinto perfil: aduanero y tributario, por lo que si alguien tenía una mala calificación aduanera esto no se reflejaba en el perfil tributario, por lo que es necesario que haya un perfil único.

Comprobantes electrónicos

Con relación a la modernización de los procesos, hoy en día existen 338,000 emisores de comprobantes electrónicos y en el 2019 se emitieron 2,546 de estos documentos electrónicos.

El comprobante de pago electrónico ya cubre el 84.4% de las operaciones declaradas, lo cual facilita el cobro por parte de Sunat, que puede confirmar las declaraciones con los comprobantes. Suárez comenta que para finales del 2020 la meta es que esta cifra suba al 90%.

Suárez señala que en los últimos años ha habido un incremento exponencial del uso de comprobantes electrónicos. “En el 2014 los comprobantes electrónicos solo cubrían el 2.11% de las operaciones declaradas”, recalca.

Agrega que gracias a los comprobantes de pagos electrónicos se puede alertar a los contribuyentes de manera preventiva, alertándolos de posibles errores en su proceso de tributación antes de la presentación de la declaración jurada, respectiva.

De acuerdo con Claudia Suárez, esto responde a un nuevo paradigma de la Sunat que busca que los contribuyentes cumplan de manera oportuna con sus obligaciones, previniendo en lugar de sancionar con multas.

Presión tributaria

Asimismo, indica que para el 2020 se espera haber elevado la presión tributaria a 14.9% del PBI, la cual en el 2019 cerró en 14.4%, equivalente a una recaudación anual de S/110,762 millones (ver gráfico). De llegar a la presión anhelada, se estarían recaudando S/ 122,000 millones en el presente año.

Comenta que este incremento será posible, aun considerando el incremento por solo 2.16% de la economía el año pasado, mediante la ampliación de la base tributaria.

A finales del 2019 se inició la fiscalización del comercio en Internet, revelando 62,000 operaciones que no habían declarado renta a la Sunat, lo cual cree podría expandirse en el 2020, ampliando la base tributaria.

De acuerdo al programa piloto, en el cual la Sunat se comunicó con las personas que fueron encontradas realizando comercio en Internet para que declaren sus tributos voluntariamente, alrededor del 60% cumplieron. En la Sunat esperan que, una vez que se empiece a fiscalizar a todos, se vean ratios similares.

Con relación a los contribuyentes que no han declarado voluntariamente, la Sunat empezará a fiscalizarlos “más estrictamente” para detectar si realmente se trataban de casos de tributos no declarados o de ventas no sujetas al pago de impuestos.

Asimismo, informa a Gestión que alrededor de 700,000 nuevos contribuyentes se incorporan a la base tributaria cada año.

Deuda de años pasados

Por otro lado, deja conocer que en el 2019 se pudieron recuperar S/ 3,548 millones de “stock de la deuda exigible”, es decir, la deuda pendiente de cobro proveniente del 2018.

Esto parcialmente se debe a “una mejora en el proceso de cobranza de la Sunat, gracias a la digitalización”. Otro gran factor es que el Poder Judicial ha confirmado la posición de Sunat en varios litigios. Adicionalmente, el incremento en remates de bienes muebles e inmuebles para la cobranza por parte de Sunat a nivel nacional influyó en el cobro de estos montos.

De acuerdo a Suárez, esta cifra es un nuevo récord para la Sunat.

Agrega que en lo que va del 2020 ya se han recaudado S/ 1,033 millones. “Esperamos superar las cifras del año pasado porque tenemos un año complejo, pero metas de recaudación ambiciosas”, remarcó.

Cumplimiento

Por otro lado, señala que de acuerdo a la última medición, el 32% de obligados de declarar IGV incumplen con su obligación.

Aclara que esta cifra no solo incluye casos de evasión tributaria, sino que también incluye elusión tributaria, así como los beneficios (exoneraciones y otros) no medidos.

En cuanto al Impuesto a la Renta, el grado de incumplimiento llega al 50%. Sin embargo, precisa que se realizará una nueva medición a finales de la campaña de declaración en mayo de este año. Para dicha fecha espera una reducción en dichas medidas.





Cifras

90%

Comprobantes Electrónicos

La Sunat espera que para finales del 2020 el 90% de las declaraciones se encuentren sustentadas en comprobantes electrónicos.

62

Mil operaciones de comercio en línea

Que no declaraban renta fueron detectadas por Sunat . De estas, alrededor de 60% ya pagaron.

1.6%

Fue la tasa de morosidad en el 2019

De cada S/ 100 recaudados al mes, solo S/ 1.6 son pagados recien en meses siguientes.

En lo que va de 2020 ya se han recaudado S/1,033 millones de deudas de años pasados. La Sunat espera superar la cifra del año pasado.



Alrededor de la mitad de los procesos judiciales en los que se encuentra la Sunat han sido iniciados por su procuradoría.



Sunat espera que las devoluciones por IR lleguen a S/470 millones este año

Con relación a la campaña de pago de impuesto a la renta por el periodo 2019, Claudia Suarez, ex superintendenta nacional de la Sunat, informó a Gestión que esperaban recaudar alrededor de S/4,100 millones este año.

Señaló que a la fecha se han presentado 1,300 declaraciones de impuesto a la renta.

Por otro lado, informó a que esperan devolver a los contribuyentes alrededor de S/470 millones.

Suarez detalló que se han presentado 700,000 solicitudes de devolución. De estas, 435,000 se han iniciado por parte de Sunat, quien ha podido confirmar errores en la tributación por parte de los contribuyentes. Es decir, solo se han presentado 265,000 solicitudes de devolución por parte de los administrados.

Suarez comentó que este año el procedimiento de declaración del impuesto a la renta ha sido mucho más simple, debido a la digitalizaicón de los comprobantes llevando a “data más limpia”.

“Cuando la información te llega limpia el proceso para la devolución es mucho más expeditivo”, señala Suarez.

De acuerdo a Suarez, se han atendido a 2,000 solicitudes de devolución.Recordemos que el año pasado solo se devolvieron S/333 millones. Asimismo, en el 2019 Sunat solo presentó 296,220 solicitudes de devolución a favor de los contribuyentes. Este año el número de solicitudes realizadas por Sunat se habría duplicado.