El país debe dejar de lado el conflicto para enfocarse en cómo hacer para que el sistema previsional mejore en adelante, consideró la presidenta de la BVL. Se necesita aumentar la competencia, ajustar la regulación y conseguir que más peruanos accedan a un pensión mínima, dijo Claudia Cooper, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

En esta entrevista explicó que las medidas que se toman en el sistema de pensiones afectan al mercado de capitales local.

¿Cómo evalúa lo que está ocurriendo con los fondos de pensiones en la actual coyuntura?

Los fondos de pensiones en general se han desarrollado mucho porque la esperanza de vida de la población viene creciendo fuertemente; entonces se han convertido en actores principales de los mercados financieros en todo el mundo. Son inversionistas de largo plazo que tienen una visión distinta a la de corto plazo, y son, además, inversionistas que se han puesto a pensar en temas de sostenibilidad social y medioambiental. Son clave para el desarrollo económico de los países.

Como presidenta de la BVL, ¿le preocupan los retiros de fondos de las AFP?

Como presidenta de la bolsa la preocupación que tengo, a futuro, es que el mercado de capitales peruano no esté en capacidad de financiar la infraestructura, las empresas, viviendas, proyectos agroindustriales y forestales y al mismo Gobierno, porque los fondos de pensiones son el principal financista local del Gobierno peruano.

¿Qué impacto tiene en los mercados financieros el retiro de S/ 24,000 millones de las AFP?

El impacto se notará de manera más clara en el tiempo. En el corto plazo, vemos que a partir de la aprobación de las normas de retiro el tipo de cambio en Perú viene devaluándose más que los de Colombia, Chile y México; esa es una fiebrecilla que empieza a aparecer porque son actores clave del sistema financiero. La actuación de los gerentes de inversión (de las AFP) y del Banco Central ha evitado un efecto mayor en el precio de los activos.

Política monetaria

También se han reducido las emisiones de bonos locales.

La incertidumbre sobre qué va a ocurrir con los fondos de pensiones genera una parálisis sobre todo en las inversiones de más largo plazo. El sistema de pensiones está esperando a ver qué pasa; no sabe si va a tener que salir al mercado a liquidar parte de las posiciones para atender los retiros. Y si a eso se suma la pandemia, va a ser difícil tener emisiones fuertes en el mercado local.

¿Hay riesgo de que se reduzca el mercado de capitales peruano con más retiros de fondos?

No es que vaya a ocurrir una catástrofe mañana, pero en el tiempo vamos a ver que Perú pierde esa capacidad para financiar a largo plazo, y volver a construirla demora mucho. El mercado de capitales no solamente no va a crecer al ritmo que queremos, sino que empezará a disminuir.

¿Qué otros efectos tiene la salida de los fondos de pensiones del mercado de capitales local?

Son los actores más importantes del mercado de capitales local y si los quitamos la política monetaria también se afecta. Hoy es posible una inyección muy fuerte de liquidez sin generar inflación, porque esa liquidez está yendo a ahorro y a inversión de largo plazo.

Calificación

¿Podría rebajarse la calificación de la BVL, que hoy es de mercado emergente?

Podría en el largo plazo, pero no creo que ese sea un tema que nos preocupe ahora. Al quitar a un actor tan importante el mercado de capitales peruano se volverá en conjunto menos resiliente, más chico y, a larga, terminará perdiendo competitividad. De acá a dos o tres años veremos cuál es el real daño de todo lo que se está haciendo.

Se ha planteado en el Congreso que un organismo estatal autónomo administre el nuevo sistema de pensiones. ¿Cuál es su opinión?

Los cambios drásticos tienen costos y creo que nadie puede decir que eso va a funcionar; es difícil saber a priori si crear una entidad estatal que se encargue de todo menos de las inversiones resolverá el problema. Pero primero quisiera ver la norma final, sabemos todavía muy poco. El tema de las pensiones es muy difícil acá y en todo el mundo porque se tiene que conseguir quien las financie, mientras que la expectativa de vida está aumentando.

¿Se puede hacer una buena reforma previsional liderada por políticos?

Me preocupa que sean los políticos los que la hagan, porque todo este tema de financiamiento de la vejez es un tema políticamente duro. Tal vez debería estar en manos de los técnicos. Pero no hay soluciones mágicas.

Crece demanda de banca privada por bonos y acciones

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) viene impulsando el financiamiento con facturas o factoring para las pymes, en línea con la reactivación de la economía.

Así lo señaló Claudia Cooper, presidenta de la BVL, quien explicó que se trata de un financiamiento de corto plazo que gana dinamismo. “Esa es hoy otra vena del mercado de capitales en el Perú que ha empezado a entrar como alternativa de financiamiento para las pymes, lo que genera competencia al sistema bancario y amplía, además, la línea de capital de trabajo a la que pueden acceder”, resaltó.

Consideró que se necesita que crezca el número de empresas que quieren emitir acciones y salir al mercado de capitales. “Allí los fondos de pensiones son superimportantes”, afirmó. Cooper detalló que ahora la banca privada está mostrando un mayor interés por el mercado de instrumentos tradicionales, como los bonos y acciones más liquidos. “Allí está apareciendo una competencia interesante de la banca privada”, dijo.