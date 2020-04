La crisis económica generada por el coronavirus ha hecho que el Gobierno adopte medidas de liquidez a las personas más vulnerables, pero también busca atender a las empresas. Claudia Cooper, exministra de Economía y Finanzas , analiza este escenario.

¿Cómo evalúa las medidas económicas que se han implementado hasta el momento?

El diseño es profesional y está abordado para darle la liquidez al sistema, tanto a las personas vulnerables y a las empresas a través de los fondos, préstamos y garantías. El problema está en la implementación, donde la institucionalidad es débil y donde los diferentes actores no conversan lo que deberían.

¿Por qué en la implementación?

El problema de la implementación es por la institucionalidad débil, y para mí me hubiera gustado más coordinación entre el sector empresarial, Congreso, los gobiernos regionales. Esa coordinación legitima las medidas. Deberían hablar más y discutir las ideas.

“Mantener los puestos de trabajo es una prioridad ahorita, sobre el crecimiento de la economía nos ocuparemos después”.



En esta etapa se han dado medidas de liquidez en las personas, pero poco en las empresas, Reactiva Perú aún no inicia, por ejemplo. ¿Debe acelerarse?

Creo que hay que focalizarnos mejor, es el problema que siempre tenemos. A ello se suma la informalidad que lo hace tres veces más difícil. La parte que hemos avanzado menos es la reactivación del aparato productivo. Es decir, las medidas de liquidez emitidas no son sostenibles si no echamos el país a andar.

¿Qué nos falta para iniciar la reactivación de la economía?

Tenemos que tener ese sentimiento de arranque del motor. Darle un crédito a alguien (empresa o persona) sin saber cuándo va a ser capaz de empezar a pagarlo no le da potencia necesaria a la medida. El bono a una persona se puede volver un gasto público perenne si no consigo que el puesto de trabajo de esa persona se mantenga. Mientras no sepamos cuándo va a empezar a andar el aparato no vamos a saber de qué dimensión de medidas estamos hablando. Hoy, la transparencia en todo esto es fundamental.

Las empresas esperan sostenerse para iniciar la reactivación y para ello se tiene a Reactiva Perú que sigue en compás de espera...

Yo creo que Reactiva Perú está bien diseñado. Obviamente que hay varias cosas que son perfectibles, pero se está dando un espacio para que funcione. No creo que alguien saque una norma que funcione a la perfección si no lo testea con la realidad.

“Liberar el 25% de los fondos de AFP podría generar una pérdida de patrimonio en un momento en que no se debería perderlo”.



En dicho modelo la garantía no se ha elevado al 100%, ¿ha sido un exceso cubrir los recursos públicos futuros?

Es importante cuidar los recursos públicos porque sino se traba después. En todos los casos que en el Perú ha dado el dinero fácil se traba cuando se da cuenta que no ha sido entregado de manera adecuada. Me parece que es un programa muy agresivo, si se compara con Chile y Estados Unidos. Se tiene que evaluar y ver que las empresas deben tener la voluntad de pagar los créditos que se les da, sino es un subsidio puro. Seguramente se tendrá que ajustar, pero se contrasta con la realidad.

Habló de encender el motor. ¿Qué hace falta para ello?

El tema de rapidez me preocupa menos que el tema de transparencia. Es decir, la idea es empezar a comunicar lo que está pasando. Es necesario ser muy transparente y conocer cuáles son los protocolos. Somos un país muy desconfiado y eso hace mucho más difícil la coordinación. Esta es la pata que estamos viendo que nos falta.

¿Qué se necesita transparentar?

Saber cuándo encenderemos los motores y a qué velocidad. Además, para conocer los protocolos no creo que haya que inventar la pólvora, ya ocurre en países como Alemania y China y les ha ido muy bien en diferentes sectores.

¿Cómo fortalecer al sector informal y microcréditos?

Se observa al Fondo Crecer fortalecido con las medidas de factoring y que el FAE-Mype, que se puede apalancar tres o cuatro veces más, no solo fluirá para las mypes, sino para los créditos del sector informal.

La exministra de Economía, Claudia Cooper, sostiene que entre los sectores que impulsarán la economía está la construcción y la infraestructura.

“Impulso en construcción e infraestructura”

“Hay, prácticamente, un consenso entre los analistas económicos sobre los sectores, siendo parte de ellos construcción e infraestructura”, sostiene.

Empero, remarca que lo primero que se tiene que realizar es iniciar el arranque de la economía, ya deberíamos tener el plan para el motor de la reactivación; reiterando que “ninguna de las medidas son sostenibles si el motor no empieza a andar, sino se vuelve en un gasto puro, pero con el déficit que vamos a tener”.

Por otro lado, Claudia Cooper indicó que en el tema laboral es muy difícil la coyuntura, dado que se necesita que las empresas hagan todo el esfuerzo posible por mantener sus planillas, y por el lado de los trabajadores tienen que hacer su mayor esfuerzo por mantener a las empresas viables, ese no es un equilibrio generalizado, cuyo esfuerzo se está haciendo.