Clase media creció 4.5% en el 2018 y representa el 44.7% de la población peruana

La clase media peruana creció 4.5% en el 2018, con respecto al año anterior, al alcanzar a 14.4 millones de peruanos, con lo que representa al 44.7% de la población del país, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este avance de la clase media se debe principalmente al crecimiento del PBI en 4.0%, y a la reducción de la pobreza a 20.5% al cierre del año pasado , explicó el director ejecutivo del IEDEP de la CCL, César Peñaranda.

“En el 2018 se integraron a este segmento un total de 618.797 peruanos, cuyos ingresos fluctúan entre US$ 10 y US$ 50 diarios, medido en paridad de poder de compra (ppc) que al mes equivale en moneda nacional a un ingreso de entre S/1.942 y S/9.709”, manifestó.

Este crecimiento empezó en el 2004, explicó, cuando la clase media peruana representaba apenas el 17.1% de la población. "El avance de la clase media es uno de los logros más relevantes del crecimiento económico sostenido a la par de la reducción de la pobreza global y extrema", dijo Peñaranda.

La clase media se compone en clase media baja, con ingresos diarios de entre US$10 a US$ 20; y clase media alta, que percibe entre US$ 21 y US$ 50.

Así, 9.4 millones se ubican en la clase media baja, en tanto los 5 millones restantes se ubican en la clase media alta.

Al observar las diferencias entre departamentos, se advierte que la clase media creció en 19 regiones, destacando principalmente Ica (6.8 p.p.), Madre de Dios (6.5 p.p.), Piura y Lambayeque ambas de 6.1 p.p. Le siguen Cusco (5.3 p.p.), Ayacucho (4.1 p.p.), Moquegua (3.8 p.p.), Cajamarca (3.3 p.p.) y Amazonas (2.8 p.p.).

En cambio en cinco regiones la clase media se redujo y es el caso de Junín (-2.4 p.p.), San Martín (-1.2 p.p.), Pasco (-1.0 p.p.), Lima (-0.7 p.p.) y Arequipa (-0.4 p.p.).