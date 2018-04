Citibank: Perú captará US$ 8,000 millones de inversión extranjera directa en 2018

El jefe de Estudios Económicos de Citibank para la región Andina, Munir Jalil, proyectó que el Perú incrementará su captación de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 6,800 millones en 2017 a US$ 8,000 millones este año, un aumento de 17.65%.

Los flujos de dinero a la región latinoamericana, dijo, han seguido llegando y posicionándose, entre ellos el Perú, y continuarán fluyendo, independientemente de las amenazas de guerra comercial entre Estados Unidos y China.

“Para este año esperamos que la Inversión Extranjera Directa (IED), específicamente la asociada a proyectos mineros se incremente por las perspectivas de los precios (de metales) que hay positivas”, dijo Munir Jalil.

“Nosotros inicialmente tenemos previsto para este año 8,000 millones de dólares, con lo cual estaríamos cercanos a los niveles de 2015”, explicó.

La IED en Perú se incrementó sustancialmente desde el 2001 cuando se registraron US$ 1,100 millones, en 2012 alcanzó un pico de US$ 11,800 millones, luego fue descendiendo y en 2017 se situó en US$ 6,800 millones.

Munir Jalil refirió que ante las mejores perspectivas de los precios de los metales que el Perú exporta como el cobre y el oro, las inversiones de capital del sector minero se incrementarán en el país.