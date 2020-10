Perú es el primer productor mundial de cochinilla. De este insumo se extraen colorantes derivados, el carmín de cochinilla y el ácido carmínico encargados de brindar tonalidad a productos cárnicos como salchichas, jamones y demás embutidos. También se usan en la industria de cosméticos, textil y golosinas.

Este rubro, como varios del sector agrícola, también se vio afectado por la crisis sanitaria del nuevo coronavirus COVID-19 produciendo sobredemanda, limitación de personal en el campo y una reducción en los precios, sostiene Ruy Elías Estrada, presidente del Comité de Colorantes y Extractos Naturales de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El especialista informa que hubo dificultades bien definidas durante los meses de Estado de Emergencia que afectaron el mercado de cochinilla.

“El primer problema ha sido logístico. Hubieron limitaciones de transporte al inicio de la pandemia porque no estaba claro quién podía salir y quién no por los permisos. Muchas personas no tienen acceso a celular o no entendían cómo obtener los permisos”, dijo a Gestión.pe.

Elías añade que esta situación tuvo como resultado una dificultad de disponer de personal para trabajar en el campo porque la cochinilla necesita mucha mano de obra al ser un trabajo íntegramente manual en el que es necesario recoger el producto planta por planta sin usar máquinas. “El segundo inconveniente fue la limitación de personal en campo para la mano de obra para el cultivo. Hemos conversado con el gremio en el campo y nos comentaron esta situación", comenta.

Del mismo modo, explica que la tercera dificultad que vivió el mercado estuvo relacionado con la sobreoferta.

“La situación antes de la pandemia era difícil porque veníamos con precios bajos en el sector agricultura. Esto conlleva a que la cochinilla sea vista como un “cultivo refugio”. Al no ser perecible se puede guardar. Es medianamente seguro y tiene mercado. Pero cuando la cochinilla es vista de esa manera frente a una crisis económica de cultivos alternativos, la oferta sube demasiado y los precios comienzan a caer”, explica.

En cuanto al mercado del carmín, hubo inconvenientes para encontrar logística de exportación por la ausencia de vuelos comerciales.

“Los fletes han subido mucho, no hay tantos vuelos como antes, entonces se sufrió bastante buscando rutas para exportar. Incluso, un quinto punto de dificultad, no es una crítica, sino es para que se tenga conciencia de esto, es que durante la pandemia hubo servicios como la generación de certificados sanitarios de origen que se hacen a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que han demorado muchísimo. Si se tomaban dos semanas ahora lo hacían en dos meses porque no se daban abasto, ni tenían suficiente personal. Eso ha impactado al gremio exportador en general", pormenoriza.

¿Se normalizará el mercado?

Elías espera que la oferta se normalice y esté balanceada un poco más con la demanda, la cual se encuentra bastante estable y permitiría que los precios vuelvan a un nivel estable. Además, argumenta que es importante diversificar para abrir mercados con nuevos productos.

“Por ejemplo, empecemos a exportar blueberry que ya es un caso de éxito. A exportar granada, tuna, más palta. Es decir, productos alternativos o con valor agregado que le den a la cadena alternativas de diversificación. Eso se va a lograr siempre y cuando se promueva mucho mas la diversidad que tiene el Perú y se hagan las conexiones para que exista mas demanda de otros productos”, asegura.

“De esa forma, el que tiene mucho cultivo de cochinilla puede diversificarse y tener una cartera más saludable siempre que existan las oportunidades. Más que creer o no, es un deseo, un llamado a que existan más información, más canales para promover otros productos. Creo que la Expoalimentaria jugará un papel importante ahí”, concluye.

Datos:

Las zonas productoras de cochinilla más importantes en el Perú son Arequipa (La Joya y La Cano) e Ica (Nasca). También están Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

Dinamarca, Brasil, Rusia y China son los principales destinos de envíos de cochinilla peruana.