La paralización de la industria del gimnasio y centros de entrenamientos deportivos a causa de la pandemia del COVID-19, ha generado que durante el periodo de enero a octubre se incremente el valor importado de máquinas para hacer ejercicio, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio de Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Entre los equipos con mayor demanda figuran las bicicletas estáticas, bicicletas elípticas, y caminadoras, cuyas adquisiciones bordean los US$ 10 millones por la compra de 51,700 equipos, con nuestros principales proveedores China, Panamá, Taiwán y Reino Unido.

La institución indicó que el cierre de estos negocios obligó a muchas personas a buscar alternativas para realizar actividad física dentro de casa, lo que pudo generar mayor demanda de equipos o máquinas de ejercicio.

Bicicletas estáticas

Se importó un total de 12,423 bicicletas estáticas para la ejercitación, valorizados en US$ 1.6 millones, cifras que representaron un incremento del 94% en cuanto a cantidad y 107% en cuanto a valor, en relación con el mismo periodo del año anterior.

El principal país proveedor fue China, con una participación del 44% de la cantidad total importada, desde donde se compraron 5,485 bicicletas, 162% más que en el período anterior de 2019 y cuyo valor fue de US$ 522,000 (+264%).

Le sigue Panamá con una participación del 29% y de donde se importaron 3,651 equipos (+58%) valorizados en US$ 218,000 (+61%) y Taiwán, mercado que cuenta con el 9.5% de participación, el cual se adquirieron 1,187 equipos (+24%) valorizados en US$ 181,000 (+16,82%), variaciones respecto de enero a octubre del año 2019.

Bicicletas elípticas

También se importaron bicicletas elípticas para el ejercicio cardio. Aquí la adquisición fue de 8,459 equipos valorizados en US$ 1.2 millones, lo que significó un incremento del 18% en cuanto a cantidad y 2.8% en cuanto a valor, en comparación con los 10primeros meses del año anterior.

Estos equipos se adquirieron en su mayoría desde China, mercado que cuenta con el 51% de participación de la cantidad total importada, 4,394 unidades (+87%) por un valor de US$ 466,000 (+81%); desde Taiwán, mercado con el 22% de participación, 1,944 equipos (-41%) valorizados en US$ 327,000 (-31%) y desde Panamá, proveedor que cuenta con el 10%, 906 bicicletas elípticas (+27%) por un precio de US$ 95,000 (+53%), variaciones respecto a enero a octubre del año 2019.

Caminadoras

Las caminadoras registran 30,467 unidades importadas valorizadas en US$ 6.9 millones, montos que representaron un incremento del 43% en cuanto a cantidad y 24% en cuanto a valor.

Desde China, mercado que cuenta con el 40% de la cantidad total adquirida, se importaron 12,262 equipos (+57%) valorizados en US$ 2.8 millones (+56%); desde Taiwán, proveedor que cuenta con el 22% de participación, se compraron 6,786 equipos (+79%) por un valor de US$ 1.6 millones (+70%); y desde Panamá, país con el 22% de participación, se adquirieron 6,772 equipos (+9.8%) por un precio de US$ 863,000 (+2,4%), variaciones respecto a los 10 primeros meses del año 2019.

Steppers

La importación de steppers, plataformas para prácticas de aeróbicos y fitness, sumó 2,575 equipos valorizados en US$ 61,000, cifras que representaron un incremento del 714% en cuanto a cantidad y 2,195% en cuanto a valor respecto al periodo de enero a octubre del 2019.

Entre los principales proveedores se encuentra China con el 63% del total de cantidad importada, desde este mercado se adquirieron 1,630 steppers (+436%) por un valor de US$ 15,000 (+679%); y desde Panamá, mercado que cuenta con el 36% de participación, se compraron 945 equipos valorizados en US$ 45,000. Durante el periodo de enero a octubre del año anterior no se registraron importaciones de este tipo de equipos desde Panamá.

Otras máquinas

En lo que respecta a las máquinas para espalda, pantorrillas, de presión para piernas, de flexión, entre otras, se importaron 19,225 equipos por un valor de US$ 1.7 millones, cifras que registraron un incremento del 37% en cuanto a cantidad y una caída de 30% en cuanto a valor, en comparación con enero a octubre del año 2019.

Desde China, mercado con el 61% de participación, se adquirieron 11,894 equipos (+104%) por un valor de US$ 782,000 (+11%); desde Panamá, mercado que cuenta con el 12% de participación, 2,355 equipos (-37%) valorizados en US$ 121,000 (-38%); y desde el Reino Unido, proveedor que cuenta con el 10% de participación, 2,010 equipos (+109%) por un precio de US$ 77,000 (+164%), variaciones en relación de enero a octubre del año 2019.

Yoga

También se observa que las personas también buscaron otras alternativas de ejercicio y relajación, tales como el yoga cuya popularidad se incrementó durante la pandemia.

Aquí, la importación de artículos para esta actividad como colchonetas, tapetes, ladrillos de goma, rueda de yoga, entre otros, sumaron 191,352 artículos por un valor de US$ 418,000, cifras que representaron un incremento del 258% en cuanto a cantidad y 231% en cuanto a valor.