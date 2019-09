El ex ministro de Trabajo Christian Sánchez Reyes cuestionó la propuesta del Gobierno de establecer la posibilidad de prorratear el pago de las gratificaciones de los trabajadores que ganen menos de S/ 8,000 mensuales, al advertir que podría desfavorecer a estos.

La propuesta del Gobierno apunta a que los empleadores tengan la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus trabajadores para distribuir el pago de las gratificaciones durante los semestres previos correspondientes

a dicho beneficio.

“La inmensa mayoría de trabajadores ganan en promedio S/ 2,300, y a una persona que gana S/2,300 tú le puedes condicionar el acceso al trabajo diciéndole: mira, en tus S/ 2,300 ya está comprendida tu gratificación de julio y de diciembre. ¿Lo tomas o lo dejas? Y la persona, por aceptar un puesto de trabajo, va a firmar ese acuerdo”, señaló Sánchez Reyes en entrevista con Canal N.

En su opinión, si bien esta propuesta es válida, responde a los intereses de los empresarios. No está ni bien ni mal, ¿pero dónde están las medidas que proponen los trabajadores a través de sus organizaciones?

En esa misma línea, criticó que estas propuestas del Gobierno no hayan sido discutidas, antes de hacerse públicas, en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), que se encuentra suspendido.

“Lo que se genera es una distorsión, no hay un debate claro porque las medidas no son claras, y no se sabe cuál es el rumbo que va a tomar la política sociolaboral del gobierno”, advirtió.