Chocolateros peruanos tienen las mayores oportunidades en mercado Premium de EE.UU.

Las importaciones totales de la industria del chocolate de Estados Unidos tenido un crecimiento significativo en los últimos cinco años, pasando de US$ 1,400 millones el 2013 a US$ 1,800 millones el 2017 de acuerdo al Departamento de Comercio de ese país, lo cual representa una expansión del 26.59%.



A esto, los principales países proveedores fueron Canadá y México con envíos de US$ 805 millones y US$ 377 millones y participaciones de 47% y 22%, respectivamente, señaló la Ocex del Perú en Los Ángeles.



Por otro lado, las exportaciones peruanas al mundo el 2018 alcanzaron un valor de US$ 21.1 millones, siendo Estados Unidos el principal mercado con el 44.17% de participación y con un incremento destacado, pasando de US$ 3.56 millones el 2013 a US$ 9.3 millones el 2018, lo que equivale a un aumento de 162.15%.



La oferta exportable peruana incluye barras con diversos porcentajes de cacao, además de insumos oriundos del Perú con cobertura de chocolate.



Si bien el mercado está aún dominado por las grandes empresas de chocolate de consumo masivo como Hershey’s y Mars, el segmento premium que se está expandiendo sería una gran oportunidad para las empresas peruanas.



Presentaciones listas para el consumidor final donde se destaque el origen de la región de producción del cacao y el porcentaje que contiene, alternativas naturales de azúcar, así como el uso de ingredientes exóticos como lúcuma, camu camu y granos andinos, tendrían una gran acogida para atraer a nuevos clientes.



Ventas minoristas

De acuerdo a la consultora Mintel, las ventas minoristas del mercado de chocolate en Estados Unidos habrían alcanzado un valor de US$ 18,400 millones el 2018.



El crecimiento de esta industria se ha mantenido constante durante los últimos años, con una expansión de 15% entre el 2012 y el 2017. Asimismo, de acuerdo a esta misma fuente, se espera que este mercado crezca cerca de 14% al 2022, alcanzado un valor total de US$ 20,500 millones.



Si bien la demanda de esta industria ha tenido un importante crecimiento, con un consumo de chocolate per cápita al año en Estados Unidos de 4.4 kgs. el 2017 y 4.5 kgs. el 2018 según Statista, son los consumidores entre los 18 y 34 años de edad quienes han presentado un mayor incremento en el consumo de este producto y están dispuestos a probar nuevos sabores.



Esta valoración positiva del chocolate en sus diversas presentaciones, sugiere que habrá varias oportunidades para la innovación en este sector del mercado que podrían ser aprovechadas.



En referencia a los chocolates premium, los cuales contienen un mayor porcentaje de cacao y cuentan con mayor calidad en los ingredientes, han presentado una expansión en su demanda principalmente porque permiten a los consumidores adaptar el producto a su dieta o estilo de vida, la cual se encuentra fuertemente ligada con la conciencia de alimentación saludable.



Por ejemplo, las generaciones más jóvenes, buscan productos con menor cantidad de azúcar y alternativas más naturales. A esto, los productores han desarrollado diferentes opciones y variedades de chocolates como el “dark o amargo”, el cual contiene una menor cantidad de azúcar y mayor concentración de cacao, además de ser altamente demandado por ser rico en antioxidantes, así como alternativas de leche que benefician a las personas con intolerancia a la lactosa.



Asimismo, productos alternativos al azúcar están siendo utilizados para endulzar los productos en forma más natural y elevar los sabores del cacao.



Otra de las razones detrás de la mayor demanda por chocolates de especialidad es el creciente interés por el sabor y los ingredientes exóticos. Por ejemplo, la adición de nueces o sal al chocolate han sido reemplazadas por sabores más sofisticados como gengibre, quinua o granada.



Según Mintel, los consumidores aprecian estos sabores exóticos y globales lo que se presenta como una oportunidad para las empresas peruanas de la industria. Por ejemplo, Candela Perú y Shattel han incluido ingredientes oriundos del Perú como sacha inchi, aguaymanto y sal de maras a su oferta de chocolates.



Además, la Ocex del Perú en Los Ángeles realizó una alianza estratégica con la marca de chocolates premium Compartés ubicada en California, la cual desarrolló dos tipos de barras de chocolate con café y pisco peruanos.



Fair trade

Una tendencia adicional que viene destacando es el cacao de producción “fair trade” o de comercio justo. Para Giovan ni Sala, directora de marketing de Agostoni Chocolate, modelos de producción orgánicos, sostenibles y de comercio justo son requisitos demandados por los consumidores estadounidenses.



Además, añade que la transparencia será un factor clave para mantener la fidelización del consumidor. Un ejemplo destacado es la marca americana de chocolates Alter Eco, la cual se provee de cacao orgánico de fuentes sostenibles de la selva amazónica del Perú y Ecuador.



A esto, el origen único del cacao también está teniendo aceptación por parte de los consumidores por lo que otras marcas americanas como Amano Artisan Chocolate y Dalloway cuentan con barras cuyo cacao es originario de diversos países, entre ellos el Perú.



Distribución

También es relevante familiarizarse con los canales de distribución de este mercado. Así, según la consultora IBIS World, actualmente, los supermercados y tiendas minoristas concentran el 55.7% de participación, las empresas mayoristas el 27.9% y las tiendas especializadas y chocolatiers el 6.3%, siendo este último canal el que ha ganado participación en el mercado durante los últimos años debido a que los consumidores buscan chocolates premium.



Asimismo, a pesar de que la demanda de chocolates no cuenta con una estacionalidad específica, es altamente influenciada por días festivos donde la misma se incrementa.



En ese sentido, las cuatro fechas principales son Pascua, Navidad, San Valentín y Halloween, en las cuales se reportaron ventas por US$ 935 millones, US$ 776 millones, US$ 524 millones y US$ 383 millones, respectivamente según la investigadora Packaged Facts.