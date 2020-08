Pese a estar prohibido desde diciembre del 2019, la venta ambulatoria de chips de celulares -en la vía pública- todavía persiste y se reactivó que el reinicio de actividades económicas, aseguró a Gestión.pe el presidente del Osiptel, Rafael Muente.

“Se ha reiniciado la venta ambulante de chips y en la vía pública, pese a que está prohibido por lo que el Osiptel ya ha comenzado a emitir resoluciones sancionadoras. Hay procedimientos sancionadores que están en primera instancia y otras en segunda instancia”, explicó.

El principal temor que surge -agregó el regulador- es que está actividad pueda convertirse en un nuevo foco de contagio del COVID-19.

¿Por qué persiste esta actividad? Al respecto, Muente refirió que las empresas operadoras están alineadas con el regulador en no promover la venta de chips en la vía pública. No obstante, el quiebre sucede en la cadena de comercialización.

“Las operadoras (móviles) pierden control de esta venta cuando es comercializada a un distribuidor y este a vez lo reparte a vendedores para su comercialización. Existe toda una cadena de informalidad que termina ofreciendo los chips en la calle, en la que el operador móvil ya no tiene manejo”, acotó.

“La informalidad no respeta marcas y empresas, ya que encontramos venta de chips de todas las empresa hay. Lo grave es que las operadoras han perdido control de este canal de venta, por lo termina vendiéndose (los chips) en una cadena sucesiva, que no está vinculada a la empresa. Este es un riesgo que nosotros advertimos cuando alertamos a las empresas que no era una buena idea usar un canal itinerante porque generaba informalidad y había el riesgo que se pierda el control, que es lo que está pasando y se está verificando en los hechos”, puntualizó.

Ante ello dijo que se está trabajando de la mano con las cuatro operadoras del mercado (Movistar, Claro, Entel y Bitel) en mecanismos para evitar que esta situación continúa, tomando en cuenta que está en juego la salud.

“Estamos trabajando en mecanismos técnicos con las empresas para evitar que se salga de control la venta de chips. Todavía no te puedo comentar de qué trata estos mecanismos ya que estamos en plena sesiones de trabajo. En la medida que estas ventas se den y existan indicio de responsabilidad administrativa, las instancias respectivas continuarán imponiendo procedimientos sancionadores”, añadió.

Cabe precisar que las multas por persistir en esta actividad van desde 634,200 soles (151 Unidades Impositivas Tributarias) hasta 1′470,000 soles (350 UIT).

