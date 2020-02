En julio del año 2019 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco) solicitó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) un estudio de impacto patrimonial para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC).

A la fecha dicho estudio ya se encuentra culminado, sin embargo, a pedido del Ministerio de Cultura, el documento será evaluado por expertos internacionales quienes analizarán el posible impacto al patrimonio y luego brindarán recomendaciones para su mitigación.

Así lo afirmó a Gestión.pe el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, quien precisó que con este estudio se busca tener una opinión imparcial sobre los impactos de esta obra.

“Hemos hecho el estudio con un consultor nacional y no solo nacional, si no, del mismo Cusco, por el interés propio de cuidar su patrimonio, entonces, contratamos a un especialista que conozca la realidad local. Sin embargo, lo que nos han recomendado, desde el Ministerio de Cultura, es elevar un poco más el análisis y con alguien de afuera, que no sea alguien nacional, para que lo evalúe imparcialmente”, sostuvo.

Agregó que el estudio final de impacto patrimonial -con los aportes de los especialistas internacionales- contemplará una serie de recomendaciones y finalmente será entregado a la Unesco.

Realizarán correcciones

Estremadoyro adelantó que la mayoría de las recomendaciones estarán orientadas en la parte de la operación del AICC, prevista a partir de octubre de 2024.

Agregó que las acciones que puedan generar posibles daños al patrimonio, serán corregidas y se podrán reorientar algunos aspectos; sin embargo, no alterará el proceso de construcción del terminal aéreo el cual viene avanzando de acuerdo al cronograma establecido.

"Las recomendaciones respecto al potencial daño que se pueda dar van a ser más en la parte de operación, porque lo que te dicen (por ejemplo) es: si pasan por Machu Picchu a una altura tal, puedes dañar. Ok, no pases por encima y cambia la ruta de vuelo, o sea, ese tipo de recomendaciones son las que nos van a dar como resultado de estos estudios”, dijo.

Agregó que a la fecha se viene trabajando en la contratación de los especialistas internacionales que analizarán el estudio del impacto patrimonial para el AICC a pedido de la Unesco y se espera tener el documento final en el periodo más corto posible para brindar tranquilidad.

“A través del Ministerio de Cultura, que es el medio especializado del Estado, vamos a elevar y canalizar esto (el estudio) para que la Unesco tenga la tranquilidad de que vamos a seguir todas las recomendaciones (...) Pero eso ya es para una etapa que se va a dar a partir del año 2024, o sea, tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo para hacerlo, pero queremos hacerlo ahora para que todos estén tranquilos de que estamos yendo en buen camino”, aseguró.

El dato

Con asesoría del Gobierno de Korea, actualmente el MTC viene trabajando en el proceso de adjudicación de la empresa que realizará el movimiento de tierras para la pista de aterrizaje. Se espera que estas obras empiecen en junio de este año.