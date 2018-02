En China todo se vende tras caída de US$ 660,000 millones

Los inversores recibieron un fuerte recordatorio de la rapidez con que sus apuestas pueden cambiar en China, donde se derrumban las negociaciones más alcistas.



La moneda del país fue la última favorita en sucumbir a un derrumbe que ha conmocionado a los mercados financieros del mundo esta semana. Bajó el jueves 1.2% , la mayor declinación desde el período que siguió a su fuerte devaluación de 2015. Eso sigue a una liquidación de las acciones bancarias y de elevada capitalización que ha eliminado alrededor de US$ 660,000 millones del valor de las acciones chinas.



Los operadores se quedan sin refugios en un país donde las declinaciones del mercado suelen convertirse en una bola de nieve. Los bonos gubernamentales ofrecen muy poca comodidad, y hasta los productos primarios sienten la presión.



La perspectiva de una falta de liquidez estacional anterior a la festividad del Año Nuevo Lunar agrava las cosas, según Stephen Innes, de Oanda Corp.



“La gente se apresura a tomar ganancias”, dijo Innes, jefe de negociación para Asia-Pacífico de Oanda en Singapur. “Quiere eliminar el riesgo y contar con efectivo. La declinación de las acciones chinas en los últimos días sin duda ha tenido impacto en la moneda”.



Los mercados de China tuvieron un fuerte comienzo de año en que el yuan local subió más que cualquier otra moneda de Asia, mientras que el Índice Shanghai Composite aumentó en casi todas las sesiones en enero.



Pronto surgieron indicios de un recalentamiento en todas partes, en tanto las mediciones que siguen las acciones de energía del país, las firmas financieras y las compañías de productos básicos de consumo alcanzaron niveles de sobrecompra el mes pasado. Se han contado entre las más golpeadas en los últimos tres días.



Los inversores siguen rehuyendo el riesgo en todo el mundo a pesar de que se insta a comprar la declinación. La liquidación pone a prueba la decisión del “equipo nacional” de China, como se llama a los fondos con respaldo estatal, de intervenir para mantener la estabilidad de los mercados.



Los indicios de compra, sin embargo, han sido pocos y muy distanciados, y el índice de Shanghái se acerca a su primera llamada corrección en 742 días, el período más prolongado de la historia.



Datos sobre un superávit comercial peor que el esperado por fin quebraron la resistencia del yuan, que pareció adoptar el sorprendente papel de activo de refugio esta semana. Fue la gran moneda de peor desempeño del mundo el jueves.



“Lo que ha causado la declinación es una combinación de factores incluidos el dólar más alto, el nerviosismo del mercado bursátil y el fuerte posicionamiento acumulado antes”, dijo Sim Moh Siong, estratega de monedas de Bank of Singapore Ltd.