China consideraría menos atractivos títulos del Tesoro de Estados Unidos

Las autoridades que revisan las tenencias en divisas de China recomendaron desacelerar o detener las compras de títulos del Tesoro de Estados Unidos, según fuentes familiarizadas con el asunto.



China posee las mayores reservas en divisas del mundo, con US$ 3.1 billones, y regularmente evalúa su estrategia para invertirlas. No está claro si las recomendaciones de las autoridades han sido adoptadas.



El mercado de los títulos del Tesoro de EE.UU. está perdiendo su atractivo en comparación con otros activos y las tensiones comerciales con la nación americana pueden ser un motivo para frenar o detener la compra de deuda estadounidense; ese sería el razonamiento de estos funcionarios, según las fuentes, quienes solicitaron que su nombre se mantuviera en reserva debido a que no están autorizadas a analizar el asunto públicamente.



La Administración Estatal de Divisas de China no respondió de inmediato a un fax que solicitaba comentarios sobre el tema.



Las fuentes no especificaron por qué las tensiones comerciales provocarían un recorte en las compras de títulos del Tesoro, aunque en el pasado las tenencias extranjeras de títulos estadounidenses han sido a veces una pelota geopolítica.



Las estrategias de inversión discutidas en la revisión de China no se refieren a compras y ventas diarias, dijeron las autoridades.



Los funcionarios recomendaron que China observe detenidamente factores como las perspectivas de oferta de la deuda pública de EE.UU., junto con acontecimientos políticos que incluyen disputas comerciales entre las dos mayores economías del mundo, al decidir si reducen algunas tenencias de títulos del Tesoro, dijeron las fuentes.



Durante la mayor parte del año pasado, China aumentó sus tenencias de deuda soberana de EE.UU., según datos mensuales del Departamento del Tesoro estadounidense. La reserva registró en junio su mayor aumento en seis años, luego de que personas familiarizadas con el asunto dijeran ese mes que, en las circunstancias correctas, China estaba preparada para aumentar sus inversiones en el Tesoro.



Una moneda apreciada en 2017 ayudó al país a reconstruir sus reservas de divisas.



Los rendimientos de los títulos del Tesoro de EE.UU. han subido esta semana en medio de las expectativas de que la mejora de la economía mundial impulsará las presiones inflacionarias en todo el mundo, justo cuando los principales bancos centrales reducen sus compras de activos.



Los rendimientos del bono de referencia a 10 años alcanzaron el 2.57% el miércoles, el nivel más alto desde marzo.



Cualquier reducción en las compras chinas llegaría justo cuando EE.UU. se prepara para aumentar su oferta de deuda. El Departamento del Tesoro dijo en su anuncio más reciente de refinanciamiento trimestral, en noviembre, que las necesidades de endeudamiento aumentarán a medida que la Reserva Federal reduzca su balance general y que los déficits fiscales parezcan listos para aumentar.



El paquete de rebaja tributaria del presidente Donald Trump reducirá los ingresos federales en más de US$1 billón durante la próxima década, incluso después de tener en cuenta sus efectos beneficiosos sobre la economía estadounidense, según el encargado del seguimiento tributario del Congreso.