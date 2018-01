China Aircraft comprará 50 aviones de un solo pasillo a Airbus

China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd. acordó comprar 50 aviones de pasillo único a Airbus SE con un precio de catálogo total de US$5.420 millones a fin de satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos en un mercado que superará al de Estados Unidos para convertirse en el mayor del mundo.

La operación para el A320neo se realizó mediante una enmienda a un contrato de compra de 2014, y el fabricante de aviones europeo realizó "concesiones de precios significativas", dijo la compañía de arrendamiento con sede en Hong Kong en un comunicado el viernes. Se espera que las entregas se realicen por etapas en 2023, dijo el arrendador, que cuenta con Air China Ltd. y ANA Holdings Inc. entre sus clientes.

Junto con sus competidores, China Aircraft Leasing está ampliando su flota en medio de un auge de vuelos que convertiría a China en el mayor mercado de viajes aéreos posiblemente para 2022, según estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Boeing Co. anticipa que China necesitará 7,240 aviones nuevos, por valor de casi US$1,1 billones en el transcurso de veinte años hasta 2036, y los aviones de fuselaje estrecho representarán las tres cuartas partes de ese volumen.

Con este último acuerdo, la cartera total de pedidos de China Aircraft Leasing se elevará a 252 aviones, 202 de Airbus y 50 de Boeing, según la empresa. La compañía tiene 107 aviones en su flota.

Las empresas chinas han realizado pedidos por decenas de miles de millones de dólares en el último año. Durante una visita del presidente chino, Xi Jinping, a Berlín en julio, Airbus dijo que recibió pedidos por US$ 22,000 millones para suministrar 140 aviones a China, entre ellos 40 A350 de fuselaje ancho y 100 de la serie A320 de fuselaje estrecho.

Después de una reunión entre Xi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Pekín en noviembre, China Aviation Supplies Holding Co. acordó comprar 300 aviones, entre ellos 260 de cuerpo estrecho, por un valor aproximado de US$ 37,000 millones a Boeing. Las compañías no proporcionaron información sobre las aerolíneas que recibirían las entregas y tampoco especificaron qué cantidad correspondían a nuevos pedidos.

Air China Ltd., China Eastern Airlines Corp., China Southern Airlines Co. - las tres mayores aerolíneas estatales- planean sumar conjuntamente más de 600 aviones hasta 2020. Air China y China Eastern quieren añadir 167 y 191 aviones respectivamente hasta 2019, mientras que China Southern tiene planes para casi 300 aviones más para 2020, según los informes financieros de las empresas.