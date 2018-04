Chilena Copec se asociará a Minsur para desarrollo proyecto de cobre Mina Justa en Perú

Empresas Copec, el mayor conglomerado industrial de Chile, dijo el lunes que acordó comprar el 40% de una sociedad que impulsa el proyecto de cobre Mina Justa en Perú, el que demandará una inversión de unos US$ 1,600 millones.

El grupo chileno, uno de los mayores productores de celulosa del mundo, dijo al regulador local que adquirirá un porcentaje minoritario de Cumbres Andinas, sociedad que a través de la filial Marcobre -de propiedad de la peruana Minsur-, busca concretar el proyecto en el departamento de Ica, en el sur del país.

Empresas Copec, que también participa en el negocio energético y de manera incipiente en el sector minero, dijo que el precio de adquisición del 40% de Cumbres Andinas ascendería a unos US$ 168.5 millones, pero que está sujeto a ajustes al momento del cierre de la operación.

Minsur mantendrá el 60% restante de Cumbre Andinas.

La firma chilena dijo que el inicio de la construcción del proyecto Mina Justa se prevé para el segundo semestre de este año. Una vez en plena operación, lo que se estima sucederá entre el 2020 y 2021, se proyecta una producción en concentrado y cátodos de unas 100,000 toneladas de cobre fino al año.

Del total de los US$ 1,600 millones considerados para la construcción de Mina Justa dentro de los próximos tres años, unos US$ 800 a US$ 900 millones provendrá de deuda, a través de un financiamiento de proyecto que ya está en curso.

Con recursos de 432 millones de toneladas y una ley de cobre de un 0.75%, Copec estimó una operación comercial de la mina de 18 años, además de un potencial de crecimiento asociado al desarrollo de concesiones mineras cercanas.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre