En un contexto en el que el crecimiento mundial está débil y los precios de los commodities bajos, la economía chilena se mantendrá en terreno positivo y crecerá este año 2.6%, alcanzando un PBI per cápita de US$ 15,424, según el último estimado del FocusEconomics Consensus Forecast - LatinFocus (octubre).

Si bien el Perú crecerá más que el país vecino este año (2.8% en el 2019), el PBI per cápita que alcanzará será solo la mitad (US$ 7,166) que el de Chile.

Este crecimiento económico viene acompañado de un entorno macroeconómico sólido que ubica a Chile en el primer puesto –junto al Perú– en el pilar de estabilidad macroeconómica, en el último Ranking Global de Competitividad 2019.

Con estas cifras, si había un país en la región que podía salir de la “trampa del ingreso medio” era Chile, sin embargo, este despegue aún no ha ocurrido y –en medio de una de sus peores crisis (ver página 4)– parece que el camino será más empedrado.

Desigualdad

A pesar de la solidez macroeconómica, la desigualdad ha sido el “talón de Aquiles” de Chile. Solo en el 2017, el coeficiente GINI fue de 46.6 para Chile (más cerca de 0 es un país con igualdad; y cerca de 100 es más desigual). Este resultado lo ubicó por debajo de otras economías, como Ecuador, Bolivia y Perú. Este último alcanzó un resultado de 43.3 (ver gráfico).

¿Cómo se traslada esta cifra? Por ejemplo, entre la región, Santiago de Chile es la tercera ciudad más cara para vivir y trabajar, mientras que Lima se ubica en la posición 7, según la Encuesta Anual de Costo de Vida 2019. Dicho trabajo, elaborado por la consultora global Mercer, mide variables como la inflación, apreciación o depreciación de la moneda local, fluctuaciones de precios del transporte, comida, vestimenta, entretenimiento, entre otros.

Al alto costo de la vivienda, se suma el de las medicinas. El año pasado, la agencia EFE recordó un trabajo de los investigadores Roberto Álvarez y Aldo González, de la Universidad de Chile (Análisis comparativo de precios de medicamentos en Latinoamérica), en el que se revelaba que el país más económico para comprar medicinas “a nivel agregado y en salida de farmacia” era Perú, seguido de México y Argentina. Chile ocupaba el cuarto lugar.

A detalle, cuando se analiza el indicador de salud y bienestar (que mide esperanza de vida, muertes prematuras por enfermedades no transmisibles, acceso a servicios esenciales y acceso a servicios de calidad), a pesar de la diferencia entre Perú y Chile –sobre el PBI per cápita–ambos alcanzaron casi el mismo puntaje (72.06 y 72.18, respectivamente), en el Índice de Progreso Social Mundial.

Salarios

Igal Magendzo, economista chileno y socio de Pacific Research, señaló a Gestión que últimamente ha habido incrementos en el precio de los servicios públicos, sin embargo lo salarios no han seguido el mismo ritmo.

“La electricidad tuvo un alza importante, recientemente el transporte público. Eso las familias lo perciben prácticamente como un impuesto en una situación en la que los ingresos están ajustados, los salarios han aumentado poco y cada vez hay más jubilados con pensiones bajas”, indicó.

Magendzo detalló que actualmente hay chilenos que viven con US$ 600 a US$ 700 al mes, en un país que tiene un PBI per cápita de más de US$ 15,000.

Además, recordó que los salarios (en términos reales) crecen hoy en día entre 2.5% y 3% en el país del sur, cuando antes se incrementaban en hasta 6%.

Políticas públicas necesarias

Igal Magendzo, economista chileno y socio de Pacific Research

Lo que pone en “jaque” si podemos seguir adelante será la capacidad de los políticos de interpretar y de recoger el sentimiento de la gente y transformarlo en políticas públicas que al final hagan que la estabilidad y el crecimiento que tenemos, sean más inclusivos.

¿Qué se puede abordar? Primero está el tema -justamente- de los servicios públicos y bienes que son indispensables para las familias, como los medicamentos, cuyo precio se ha incrementado mucho respecto a los ingresos de la gente.

Luego está el tema de las pensiones. No se garantizó que aquellos que no cotizaron o que tuvieron momentos de desempleo, etcétera, tuvieran pensiones decentes.

Además, está el tema de la salud. La calidad en el país es bastante buena, pero la gente va pidiendo que las cosas mejoren, por ejemplo, los tiempos de espera.





