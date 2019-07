Chile espera aprobar acuerdo comercial TPP

Chile podría perder hasta US$ 540 millones mensuales si el parlamento no ratifica el Acuerdo Integral Comprensivo y Progresista de la Alianza Transpacífico (CP-TPP) o TPP11, vigente ya en siete de los 11 países miembros, informó el lunes el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.

En rueda de prensa Yáñez precisó que el CP-TPP favorece 3,000 productos chilenos, de los cuales 1.500 no están presentes en los mercados de los países que integran el acuerdo.

Indicó que Chile actualmente pierde US$ 54 millones mensuales, que podrían incrementarse a US$ 540 millones, de no ratificarse el acuerdo, que ya fue aprobado por Australia, Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Faltan Brunei, Chile, Malasia y Perú.

En el caso de Chile el acuerdo fue ratificado por la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos meses sea analizado por el Senado. Yáñez dijo que el gobierno confía en que será aprobado.

“Este acuerdo genera ganancias importantes en materia de acceso” a los mercados de los miembros del CP-TPP, aseguró la autoridad.

También desvirtuó lo que llamó “mitos” en grupos sociales que se oponen al CP-TPP11 porque creen que afectará los precios de medicamentos, el área de las semillas y los alimentos transgénicos, entre otros.

Indicó que el pacto no contempla nada que no esté ya vigente en Chile.

El 56% del Producto Interno Bruto chileno depende del comercio exterior, y la mitad de las exportaciones locales van a mercados de China y Estados Unidos, países en guerra comercial.

El CP-TPP está dirigido a un mercado conjunto de 500 millones de personas y para Chile implicaría la eliminación del 95% de los aranceles con los restantes países del grupo.