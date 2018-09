Chavimochic: La Libertad plantea crear una mesa de trabajo para destrabar proyecto

Ante la paralización de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic desde el año 2016, el gobernador regional de La Libertad plantea la conformación de una mesa de trabajo, liderado por la Contraloría, para destrabar este proyecto de infraestructura “ante la inercia del MEF”.

“ Frente a la inercia de un Ministerio de Economía (MEF) que no está teniendo el protagonismo deseado, hemos conversado con el contralor Nelson Shack para que sea el articulador y el que lidere esta iniciativa , en la que participe también el consorcio operador (conformado por Odebrecht y Graña y Montero), el propio MEF y las autoridades regionales”, explicó a Gestión.pe el gobernador Luis Valdez Villacorta.

Esta propuesta, agregó Valdez, se hará realidad en los próximos días. “En las siguientes semanas podrá concretarse (la creación de una mesa técnica) aunque va a depender del tiempo del contralor Shack”, comentó. Esta no es la única alternativa que se baraja desde La Libertad para reanudar el proyecto.

Valdez contó que - el último martes - solicitó al jefe de Estado, Martín Vizcarra, una reunión para abordar el futuro Chavimochic III, por lo que espera que el encuentro con el mandatario se efectúe “esta semana”.

“He solicitado, de manera directa al presidente Vizcarra, una reunión para impulsar la solución de este problema. El jefe de Estado se comprometió en hacerme llegar la fecha de la reunión esta semana. Estoy esperando la llamada de su despacho, la que deberá llegar en las próximas horas ”, remarcó.

Propuesta viable

La autoridad regional precisó que a inicios de la semana se reunió con el consorcio operador de Chavimochic - liderado por Odebrecht - que le brindó detalles de su propuesta que se basa en culminar la presa Palo Redondo, con un 85% de avance, para retirarse posteriormente del proyecto con lo cual se desistiría de continuar con el proceso arbitral en curso .

Hasta el momento se han invertido cerca de US$ 200 millones en la presa. “Me parece una propuesta interesante, en cuanto no tenga implicancias económicas en contra del Estado. Vamos a analizar la propuesta que me parece viable, pero aún falta un análisis mayor sobre su impacto económico y jurídico”, puntualizó.

En ese contexto, la autoridad regional consideró que el informe de la Comisión Lava Jato, del parlamento, va a jugar contra los intereses de La Libertad, ya que impone una barrera a cualquier solución que se pueda plantear al encontrar responsabilidad penal en los funcionarios que suscribieron la primera adenda.

“(La comisión Lava Jato) encontró responsabilidad penal sobre los funcionarios que suscribieron la primera adenda operativa del proyecto Chavimochic y eso genera que repensemos una solución, ya que no queremos estar inmersos - como autoridad regional - en procesos judiciales cuando todo el proceso para reanudar las obras es transparente”, subrayó.