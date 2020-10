Economía







Chavimochic III se quedó sin seguros: Odebrecht alega no tener liquidez El último informe de la Contraloría da cuenta igualmente que recibió más de US$ 1 millón de la aseguradora producto de los daños ocasionado a las obras auxiliares por el Niño Costero. Sin embargo, no se evidenció la ejecución de la inversión en la restitución de la infraestructura dañada.