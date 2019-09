Durante su presentación en el Foro por la Competitividad, el presidente Martín Vizcarra calificó de "fundamental" al proyecto de irrigación Chavimochic III, el cual se paralizó en diciembre del 2016 por discrepancias en el contrato entre el Gobierno Regional de La Libertad y la empresa concesionaria.

Desde entonces, en idas y venidas, el Ejecutivo brindó asistencia al Gobierno Regional desde este año con la finalidad de que se logre la firma de una tercera adenda que permita destrabar y culminar el proyecto que permitiría tener 63 mil nuevas hectáreas para la agroexportación y la mejora del riego de otras 47 mil hectáreas.

Sin embargo, tras las palabras del presidente Vizcarra, la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, conversó con Gestión.pe y descartó la firma de una tercera adenda con la empresa Odebrecht, concesionaria del proyecto. Muñoz señaló que sostendrá una reunión con el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, para hayar la salida.

“La salida tiene que ir sin continuar con el concesionario que ha estado. Estamos conversando con el gobernador y este miércoles tendremos una reunión técnica de trabajo para ver las alternativas que existen y tratar de desentrampar el proyecto, al igual que lo estamos haciendo en Majes Siguas...(¿Entonces no se va a firmar una nueva adenda con el concesionario?) No, eso no está en discusión”, señaló la ministra Muñoz a Gestión.pe.

La titular de Agricultura dijo que se evalúa la posibilidad del ingreso de un nuevo concesionario para la culminación de las obras. Aunque no fue explícita con los motivos que llevaron a tomar esta decisión, Muñoz ratificó la decisión conjunta del Ejecutivo de que Odebrecht no vuelva a contratar con el Estado.

"Nosotros tenemos una política muy clara sobre el tema de corrupción. Nosotros, como gobirno nacional, hemos marcado una línea muy clara y esa línea es la que creemos que se debe continuar", señaló.

Muñoz indicó que existe “el mayor sentido de urgencia” tanto en su cartera como en el Gobierno Regional de La Libertad para resolver el destrabe de la obra. “Esta es una obra muy importante para seguir avanzando en el desarrollo de la agroexportación en el país. El próximo miércoles vamos a tener más novedades”, indicó.