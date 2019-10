¿Habrá humo blanco para el destrabe de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic?

Manuel Llempén, gobernador regional de la Libertad, comentó –en diálogo con Gestión.pe– que hoy sostendrá una reunión ‘clave’ con la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, a fin de presentar la adenda y sobre todo sustentar los motivos para que la concesionaria de la obra, integrada por las constructoras Odebrecht y Graña y Montero, termine la presa Palo Redondo y posteriormente se aleje de la concesión.

Para la autoridad regional este el único camino viable para destrabar la obra inmediatamente, ya que otro camino tomaría hasta seis años para su reactivación.

Pero si, finalmente el Gobierno de Vizcarra decide que no va la obra (la terminación de la presa) con Odebrecht y Graña y Montero, la autoridad regional le entregará la concesión para que se encargue de destrabarla.

En esta entrevista, fundamenta las razones para tomar tal decisión.

-Gobernador, ¿cómo avanza la evaluación de la adenda para que la concesionaria termine la presa Palo Redondo? En la última entrevista comentó que iba a ser presentada al MEF (antes de la disolución y nombramiento de un nuevo Gabinete)-

Tras realizar mi presentación en el Consejo de Ministros –el 18 de setiembre– de la adenda para destrabar esta obra, (en el Ejecutivo) me indicaron que comience el proceso de conformidad del documento consensuado con la concesionaria. Así, empezamos este proceso: la concesionaria la envío para pedir su conformidad y la declaramos conforme. Posteriormente, se la pasamos al Ministerio de Agricultura que no hizo ninguna observación y a ProInversión, que nos ha enviado unas observaciones, las que ya fueron levantadas. Todavía no hemos presentado la adenda al MEF por los cambios políticos ocurridos.

-¿Cuándo presentarán la adenda al MEF?-

Mañana (hoy) tendremos una reunión con la ministra de Economía –María Antonieta Alva– para consensuar las acciones que vamos a seguir de acá hacia adelante, tomando en cuenta que los actores del MEF son personas nuevas.

-¿En esta reunión va insistir en que Odebrecht y Graña y Montero concluyan la presa Palo Redondo, que es lo que plantea la adenda?-

La concesión tal como estaba estipulado en sus inicios, ya no va más. Lo que nos hemos puestos de acuerdo con la concesionaria es que termine la presa Palo Redondo –que registra un avance de 70% y que está siendo financiada por nuestro gobierno regional– para que posteriormente salga de la concesión. Entregarle a otra empresa esta obra es un riesgo ya que nadie lo quiere asumir. Ya son tres años que la obra esta parada, por lo que lo más adecuado para que rápidamente se pueda concluir es que única y exclusivamente lo hagamos con la concesionaria, pero solo esa parte ya que nos hemos puesto de acuerdo –para que una vez concluida la presa y tras recibir la conformidad– dar por terminada la concesión.

-¿Qué pasa si desde el Gobierno se decide que no va la obra con Odebrecht y Graña Montero? ¿habrían otras alternativas?-

Ya no hay otras alternativas. Una alternativa era que caduquemos el contrato unilateralmente, pero ya estamos con un arbitraje encima (iniciado por la concesionaria ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). El único camino para reiniciar las obras lo más pronto posible es la adenda, cualquier otra alternativa mínimo tomaría seis años para el reinicio de obras . El riesgo que corremos es altísimo. La presa Palo Redondo tiene que darle valor a los dos etapas del proyecto de Chavimochic por lo que tiene que ser construida lo más pronto posible.

-Le reitero la pregunta, ¿qué pasa si desde el MEF se desestima la adenda y se declina la participación de Odebrecht?-

Ya lo manifesté en el Consejo de Ministros y lo dije claramente: de darse una alternativa negativa, estaría entregando la obra al Ejecutivo porque se estaría perjudicando enormemente mi imagen como gobernador dado que el financiamiento de Chavimochic representa casi el 70% de mi presupuesto, del cual no puedo coger ni un sol; con lo cual me queda el 30% que me garantiza el último lugar a fin de año en el ranking de ejecución presupuestal, ahora estoy en el penúltimo puesto.

-Si la adenda finalmente es aceptada por el Ejecutivo, ¿cuándo se reiniciarían las obras de la presa Palo Redondo?-

Lo que acordamos en el Consejo de Ministros, en la que participe en setiembre, es que máximo (el MEF) –una vez recibido el documento– se tome 10 días hábiles de evaluación para dar su respuesta. Estamos hablando de dos semanas aproximadamente por lo que, a mediados de noviembre, tendríamos la conformidad e inmediatamente la adenda pasaría a control concurrente de la Contraloría, que si es favorable estaríamos firmándola a fin de año. Tras ello, la concesionaria tendría seis meses para el traslado de maquinaria, contratación de personal y otros asuntos logísticos, con lo cual las obras se estarían reiniciando para el segundo semestre del 2020.