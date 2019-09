Tras casi tres años paralizada, la tercera etapa de Chavimochic estaría a un paso de ser destraba.

Manuel Llempén, gobernador regional La Libertad, comentó –en diálogo con Gestión.pe– que la adenda para que la concesionaria de la obra, integrada por las constructoras Odebrecht y Graña y Montero, termine la presa Palo Redondo y posteriormente se aleje de la concesión, será analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por la Contraloría General de la República.

Tras este proceso –que estima terminará a fines de octubre– se suscribirá la adenda con el concesionario, con miras al reinicio de obras para mayo del 2020.

Como se recuerda el contrato inicial suscrito entre la concesionaria y el Estado peruano para la tercera etapa de Chavimochic estipulaba cinco años para la construcción de dos obras claves: la presa Palo Redondo para almacenar hasta 401 metros cúbicos de agua proveniente del río Santa, y un Canal Madre de 128 kilómetros . Al termino de las obras, la concesionaria iba a operarla por 20 años.

Gobernador, ¿finalmente se decidió que Odebrecht y Graña y Montero continúen con Chavimochic III?

Hemos llegado a un acuerdo, en el que la concesionaria –integrada por las constructoras Odebrecht y Graña y Montero– va a reanudar las obras, pero solamente para culminar la presa Palo Redondo que registra un avance de 60% y en la que hemos invertido US$ 250 millones. Ellos asumen todo el riesgo en la culminación de la presa Palo Redondo. He insistido en ello debido que la presa es lo que le da valor a toda las etapas de Chavimichic. A partir de esta obra, recién vamos a poder almacenar el agua que cada año es más escasa. Con esta presa vamos a tener sostenibilidad, tomando en cuenta que el agua ya no se va a perder en el mar, por el contrario se va almacenar.

¿Cuándo se suscribirá la adenda?

El Gobierno Regional ya se puso de acuerdo con la concesionaria en la elaboración de la adenda, la misma que pasará –primero– a manos del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un actor vinculante. Si hay alguna observación del MEF, ahí termina el proceso y tendríamos que buscar otras alternativas, pero si no hay observaciones pasará a la Contraloría. Ya he conversado con ambas instituciones y están esperando el documento para su evaluación. Posiblemente, mañana (hoy) presentemos la adenda para el inicio de toda esta tramitología de conformidad.

¿Tiene un estimado del reinicio de obras?

Se ha estipulado en la adenda que desde el momento que la firmamos hasta el inicio de obras, se ha pedido seis meses para el traslado de maquinaria, establecer los campamentos y para la contratación de personal. Ante este panorama, espero que un mes nos va a tomar todo la tramitología de conformidad de la adenda, con lo cual suponiendo que este proceso concluya a fines de octubre y sumándole seis meses después, para inicios de mayo del 2020 se estaría reiniciando las obras.

Respecto al presupuesto para la Presa Palo Redondo, ¿se ha acordado algún incremento?

Eso es otro punto muy importante en la que nos hemos puesto de acuerdo. Lo que faltaba –de acuerdo al contrato inicial y estaba estipulado– era US$ 100 millones (en octubre del 2018, fuentes cercanas a la concesión explicaron a este diario que la presa se terminaría con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento por esa cantidad a la que se sumaría la carta fianza de fiel cumplimiento por US$ 36 millones) y eso se mantiene. No se está agregando un dólar más. Eso dinero ya se tiene disponible para invertirlo. Al valor inicial de la obra y eso es importante subrayarlo, no se va a agregar ni un centavo más.

¿Una vez que Odebrecht y Graña y Montero terminen la presa Palo Redondo, se retiran de la concesión?

Así es, ellos se van.

¿Qué pasará con el arbitraje iniciado ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)?

En este arbitraje nosotros ya estamos contestando. Este proceso va por cuerdas separadas. Lo que es importante recalcar es que la concesionaria esta asumiendo 100% el riesgo de la obra, en caso de lluvias o de un Fenómeno de El Niño. Ellos –según se ha estipulado en la adenda– tienen que entregar la presa operativa y nosotros daremos la conformidad de la misma para que finalmente se desvinculen de la misma.