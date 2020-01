La obra en el megaproyecto de irrigación de Chavimochic III está parado más de tres años, sin que se encuentre una salida a esta situación, luego de las confesiones de Odebrecht, por participar en actos de corrupción.

Ahora la discusión se lleva entre si lo llevará adelante el Gobierno Regional de La Libertad o el Gobierno central a través del Ministerio de Agricultura. Sobre el primero, tenía la tarea de presentar una adenda para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo analice.

“Se ha presentado una propuesta de adenda al MEF, quienes nos han pedido algunos detalles adicionales para completar el análisis”, sostiene el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén.

Comenta que, la propuesta presentada es que Odebrecht culmine las obras en la presa Palo Redondo, que tiene un avance de un 70% de las mismas. Decisión que ahora difiere del Gobierno que quiere verse alejado de Odebrecht.

“Esta es una alternativa que podría realizarse en seis meses, por el 30% restante”, expresó.

La construcción del Canal Madre ya no estaría a cargo del consorcio – integrada por Odebrecht y GyM- ni los 20 años de operación, “esto es algo que ya aceptó la empresa”, indica.

Tampoco se ha presentado un incremento en el monto de inversión requerido, tal como se propuso en el 2019, cuando se planteó un ajuste por inflación o revalorización de los costos.

Por otro lado, el gobernador de La Libertad, detalla que el MEF ahora tiene que evaluar la propuesta y presentar otras alternativas para llevar adelante la iniciativa.

Minagri a cargo, y el primer riesgo que asume

“Son US$ 250 millones los que se han invertido hasta el momento en la presa Palo Redondo, que no debería perderse”, remarcó.

En tanto que, el Canal Madre, que implica una inversión en alrededor de US$ 340 millones adicionales, más los 20 años de operaciones, podría ir por otra vía como una obra pública o cualquier otra vía de concesión que se realice posteriormente.

Hace unos días, el ministro de Agricultura dijo que este mes se definiría si la operación estaría a cargo del Gobierno Regional de La Libertad o pasaría a manos del Ejecutivo, con lo cual Llempén no se opone, “sea quien sea, que lo haga. Lo importante es que se ejecute”, dijo.

El proyecto de irrigación de Chavimochic I y II tiene una inversión de US$ 960 millones, a los que se suman los US$ 250 millones adicionales por la presa Palo Rendondo, hasta el momento.

La importancia de la presa Palo Redondo es el embalse para la derivación de las aguas del río Santa (con capacidad de 401 metros cúbicos), no solo para Chavimichic III, sino para las otras dos etapas.

“De las 60,000 hectáreas que ya tiene el proyecto Chavimochic I y II, solo la mitad está con agua, y la otra mitad tierras que ya tienen dueño, pero si agua. Sus suelos están preparados para el cultivo solo esperan la culminación de Palo Redondo”, sostiene.

Precisa, que tan solo con la mitad de las áreas cultivadas se aportaron con US$ 1,300 millones en agroexportaciones en el 2018 y en el 2019 – que aún no tienen las cifras oficiales- el monto debería ser mayor”, dijo.

Además de ello, la habilitación de estas hectáreas de cultivo permitiría la incorporación de 40,000 puestos de trabajo adicionales.

Los otros riesgos que afectan a La Libertad

Manuel Llempén espera que, sea cual sea la decisión final pronto se reinicien las obras, pues además del impacto en la agroexportación, hay otros efectos que tiene la región con la no ejecución.

Uno de ellos, es que al ser el proyecto de Chavimochic III una inversión regional, atado a la decisión del ejecutivo, principalmente del MEF, tiene en cartera alrededor S/ 300 millones sin ejecutarse, solo por el proyecto de irrigación

“Con ello, nuestro nivel de ejecución es baja y eso nos genera problemas, ubicándonos en los últimos lugares”, dijo, pues además castiga el presupuesto inicial de apertura (PIA).

Sostiene que, ya han conversado con el MEF y la entidad ha comprendido la situación, por lo que espera pueda corregirse con aumentos de recursos en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

“Se requiere los recursos para carreteras regionales, mejoras de infraestructura en general, que no se puede dado que no se tiene los recursos”, expresó.

Otros de los objetivos de Chavimochic tres es que permitiría dotar con el agua potable a Trujillo y el desarrollo de aprovechamiento hidroeléctricos

Según el MEF, con las obras del megaproyecto se incrementarán en US$ 1,000 millones el volumen de las agroexportaciones, y se generarán 150 mil empleos permanentes, no solo por las tierras que habilitan la tercera etapa, en 48 mil hectáreas, sino porque habilita hasta 160 mil hectáreas por la dotación de agua.

Cabe indicar que, el Gobierno se ha planteado como meta llegar a los US$ 10,000 millones en agroexportaciones, y este año ya superó los US$ 7,500 millones, pero no se trata solo de más volúmenes cultivados sino de nuevas hectáreas.

La ministra de Economía, María Antonieta Alva ha dicho que los proyectos de Chavimochic III y Majes-Siguas II permitirá elevar la frontera agrícola en 6%.