Chavimochic III: Culminación de presa Palo redondo estaría a manos de Odebrecht

El destrabe de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic III en Libertad estaría llegando a su capítulo final con miras a reiniciar las obras las que se encuentra paralizadas desde noviembre de 2016.

Gestión supo que de las continuas reuniones entre representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Contraloría y del Gobierno Regional de La Libertad se llegó a la conclusión de que lo más conveniente para el Estado peruano es que la concesionaria Chavimochic –liderada por Odebrecht- concluya la presa Palo Redondo.

Lo que se está terminando afinar, en tal sentido, es el proyecto de adenda al contrato que será presentado a la concesionaria, la misma que se tiene previsto finiquitar esta semana.

En concreto, lo que está mejorando son detalles técnicos del proyecto de adenda, modificándose algunas posiciones contractuales, según diversas fuentes consultadas por este diario y que participaron de estas reuniones. El propósito es evitar posibles responsabilidades al Estado peruano.

Así, se tiene previsto para mañana una nueva reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, para una mirada final al proyecto de adenda y si todo está conforme, el documento será presentado a la Contraloría –a más tardar el jueves- para que emita un informe final, la misma que se prevé sea favorable, dado que fue un participante activo en la elaboración de la propuesta.

Si todo sale de acuerdo a lo previsto, mencionaron las fuentes consultadas, se estaría presentando en la siguiente semana al concesionario -a más tardar- la propuesta de adenda al contrato. “O en el mejor de los casos este viernes”, comentaron.

“Lo que estamos evaluando como riesgo, por ejemplo, es que si se va Odebrecht en cuánto tiempo lo volveremos a licitar y en qué plazos, así como evitar nuevos arbitrajes”, explicaron.

Como se recuerda la concesionaria propuso continuar la presa Palo Redondo “en el más corto tiempo posible” la misma que conllevaría al desistimiento del arbitraje iniciado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y su salida del proyecto.

La presa se terminaría con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones. A lo que se sumaría las garantías bancarias vigentes, de acuerdo al contrato de concesión, específicamente de la carta fianza de fiel cumplimiento por US$ 36 millones, que presentó la firma para llevar adelante el proyecto.

Así, como las cuentas por cobrar al Gobierno por cerca de US$ 20 millones, por obras que ya se han concluidas, pero que no se han podido pagar debido a que no se contaba con los terrenos.

OTRO SÍ DIGO

- S/ 201 millones es lo que ha previsto el MEF para Chavimochic III en el presupuesto del 2019.

- La concesionaria Chavimochic presentó tres propuesta claves: terminar la presa, desistimiento del arbitraje y su salida del proyecto.

- La construcción de la presa Palo Redondo registra un avance del 70%, además está pendiente el canal Madre Moche-Chicama.