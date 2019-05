Chavimochic III: Adenda para que Odebrecht termine presa se firmaría a fines de julio

¿Está cerca el destrabe de Chavimochic III? Este es uno de los proyectos de irrigación más relevantes de la zona norte del país que ya lleva parada casi tres años.

Como se recuerda, a fines del 2018 –antes del cambio de autoridad gubernamental– las tratativas para su destrabe se paralizaron al no llegar a un acuerdo entre la concesionaria, liderada por las constructoras Odebrecht y Graña y Montero, y el Gobierno Regional de La Libertad para terminar la presa Palo Redondo.

Esto ocurrió ante el pedido de la concesionaria Chavimochic para que se le reconozca cerca de S/ 30 millones por concepto de ajuste por inflación, la que no fue aceptada por la gestión de Luis Valdez. ¿Cuál es la situación actual?

Manuel Llempén, gobernador de La Libertad, adelantó a Gestión.pe que a fines de julio se suscribirá la adenda para que la concesionaria Chavimochic concluya la presa Palo Redondo, al término del cual saldría del proyecto .

Ello implicaría –tal como lo planteó Odebrecht y Graña y Montero– que desista del arbitraje iniciado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional.

"Ya estamos en la parte final de la elaboración de la adenda, en la que estoy exigiendo a la concesionaria que culmine lo más pronto posible la presa Palo Redondo, que tiene un avance de 70% con lo cual daríamos por resuelto el contrato de concesión. Nosotros, posteriormente culminaríamos bajo otros mecanismos el canal de irrigación hacia Chicama ", explicó.

En ese sentido, manifestó que para la suscripción de la adenda no va a pasar "más de dos meses". "De lo que se trata es que tanto el MEF, ProInversión y la Contraloría le den el visto bueno (al documento) para el inicio de la tercera etapa de Chavimochic ", detalló. Incluso, la meta de la autoridad es que la firma de esta acuerdo sea público y con la presencia del jefe de Estado, Martín Vizcarra.

¿Qué pasará con el canal de irrigación de 129 kilómetros? La autoridad regional comentó que se podría ejecutar como obra pública.



fuentes cercanas a la operación consultadas por Gestion.pe comentaron que "hay la intención de firmar la adenda a fines de julio con el gobierno regional de la libertad para que odebrecht y graña y montero concluyan la presa palo redondo".

Ante ello, fuentes cercanas a la operación consultadas por Gestion.pe comentaron que "hay la intención de firmar la adenda a fines de julio" para que Odebrecht y Graña y Montero terminen la presa Palo Redondo.

¿Qué pasará con los S/ 30 millones que demanda la concesionaria?

La concesionaria demanda, como se recuerda, que se le reconozca cerca de S/ 30 millones por concepto de ajuste por inflación, tal como lo estipula el documento marco de la concesión. Sobre esta demanda, el actual gobernador regional fue enfático y dijo que "no habrá ningún reconocimiento".

" No estamos haciendo ningún reconocimiento . Lo que se está imponiendo como exigencia es que solamente se concluya lo que está avanzando hasta el 70% (Presa Palo Redondo) y después de ahí, daremos por resuelto el contrato", argumentó.



De aceptarse la adenda para que la concesionaria concluya la Presa Palo Redondo, está se haría -según explicó a este diario fuentes bancarias en agosto del 2018- con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones.

A lo que sumaría las garantías bancarias vigentes, de acuerdo al contrato de concesión, específicamente de la carta fianza de fiel cumplimiento, por más de US$ 36 millones que presentó la firma para llevar adelante el proyecto.

A lo que se añadiría las cuentas por cobrar al Gobierno, por cerca de US$ 20 millones, por obras que ya se han concluido, pero que no se han podido pagar debido a que no se contaba con los terrenos.