Chancay está entre los precios más altos de terreno en norte chico: ¿Subirá más por proyecto portuario?

El Puerto de Chancay, un proyecto de inversión de más de US$ 3,000 millones en el país, no solo significará una alternativa logística al puerto del Callao, sino también generará un impacto económico y comercial en el norte chico de la capital.

Por ello, Gestión.pe conversó con Víctor Saldaña, gerente general de Saldaña Consultora Inmobiliaria y directivo de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (ASPAI), quien brindó detalles de la valorización de los terrenos en Chancay a raíz de la construcción del terminal portuario de Chancay, a cargo de las empresas Volcan y Cosco Shipping Ports.

En primera instancia, Saldaña señaló que el precio del metro cuadrado en Chancay no ha registrado mayor variación en el último tiempo y se ubica entre los US$ 30 y US$ 50. Sin embargo, aún así está posicionado como el más caro en el norte chico de Lima.

“El rango dentro del cual se mueve esa zona es entre US$ 30 y US$ 50. Eso no significa que alguien pueda vender en US$ 20 o US$ 25. Sin embargo, ese es el rango representativo para Chancay, que es el que tiene los mejores precios dentro de Huaral. En la periferia encuentra terrenos de US$ 20 y US$ 25 dólares”, explica Saldaña, según la base de datos que maneja.

-Un valor que crecerá en el futuro-

¿Es su máximo valor? Así como el mercado en general, los terrenos en Chancay no han registrado incrementos notables en su precio. Sin embargo, Saldaña no descarta que la demanda incremente conforme el proyecto del Terminal Portuario de Chancay, que se encuentra aún en fase inicial, vaya avanzando.

Además, explica hay otros factores que también determinan el valor del terreno en la zona, por ejemplo mientras más cercanía a la carretera el precio se eleva. De igual forma, mientras más metraje tenga un terreno, el precio por metro cuadrado disminuye, mientras que los terrenos más pequeños tienen costo elevado. De igual forma, la habilitación urbana (luz, agua y desagüe) es un factor a considerar.

"Se va empezar a notar una revalorización [de los terrenos en Chancay]cuando ya esté en marcha el proyecto portuario, porque podría surgir gente con proyección al funcionamiento del puerto. Puede exister gente que buscará adelantarse ahora y empezará a comprar. Una vez que se concrete el proyecto, recién ahí vamos a poder hablar sobre un impacto consistente en el valor", explicó el directivo de ASPAI.

-La zonificación industrial, un reto para el municipio-

Según explica Saldaña, también será importante la zonificación de los terrenos en Chancay. Señaló que actualmente existen terrenos con zonificación tanto para Industrias Elementales (I1) hasta para Industria Pesada (I4), lo cual brinda un mayor valor al terreno.

“No es lo mismo un terreno industrial que solo sirva para almacenes a un terreno que sirva para procesos productivos. Esto debe ir de la mano con un trabajo del municipio para realizar una reclasificación de los terrenos de Chancay, dependiendo de los suelos y con miras a que la zona cobre un nuevo valor con la llegada del puerto”, señaló Saldaña.

Entre los usos que podrían existir para los terrenos en la zona, están desde el rubro hotelero y turístico, hasta el rubro de almacenes de carga e industrias.