En el mercado peruano, los champiñones continúan siendo un producto que solo consume un grupo reducido de la población, tanto por su alto precio como por el desconocimiento de sus virtudes nutricionales. El consumo per cápita (promedio por persona) en el país es de 50 gramos por año, pero este año podría incrementarse en 10%, hasta los 55 gr, proyecta la empresa Paccu, productora y comercializadora de estos hongos comestibles.

“Nosotros todavía nos encontramos en un nivel bajo de consumo per cápita. Estamos en 50 gr de consumo per cápita, en cambio en Chile están en 300 gr y en Argentina en 200 gr. Hay mucho por desarrollar”, señala el gerente general de Paccu, Carlos Alcántara.

El indicador en el Perú toma en cuenta tanto los champiñones frescos que se producen en el país, como los enlatados que se importan desde China. Ambas son las dos principales presentaciones que consumen los peruanos.

También superan al Perú en consumo per cápita otros países de América Latina, como México (977 gr) o Brasil (160 gr). Y China, que es el mayor productor y consumidor de este producto en el mundo, alcanza la cifra de 8kg de consumo promedio por habitante cada año, según el portal financiero Money.

“En el mercado estamos viendo que hay un aumento significativo del consumo, que hay mucha gente que no lo conocía y ahora lo está probando y le está gustando. En parte, gracias a la difusión que se está haciendo por las redes sociales. Hay gente que no iba al supermercado, iba solo al mercado, y ahora que conoce el producto está pidiéndolo”, comentó el gerente, al proyectar que se incrementará el consumo per cápita en el país hasta 55 gr este año.

Alcántara señaló que este producto se vende principalmente en los supermercados porque los champiñones frescos requieren de mucho frío para mantenerse en buen estado, por ser altamente perecibles.

En la misma línea del consumo, el gerente de Paccu estima que la producción crecerá un 10% este año, es decir de 1,350 toneladas (aproximadamente) en el 2019 a 1,485 toneladas al cierre del 2020.

¿Qué hace falta para que crezca este mercado?

Paccu sostiene que, por un lado, se requiere una inversión alta: se debe preparar el sustrato para la siembra, lo que pasa por un proceso fermentación y de pasteurización; para luego sembrarse en salones con clima acondicionado y alta tecnología. En segundo lugar, se necesita conocimiento sobre este cultivo.

“El know how del cultivo es lo más importante y también el capital para desarrollar el cultivo y la infraestructura. Es un cultivo muy intenso. Todavía es un cultivo exclusivo o muy localizado. Nuestra visión es que esto se pueda masificar, pero creo que van a pasar muchos años para ello”, manifiesta Alcántara.

No obstante, una mayor demanda de este producto también pasa por una mejora en el poder adquisitivo de la población. “El producto no es barato, es caro porque cuesta producirlo”, agrega. El precio de champiñones para el consumidor final oscila entre S/ 20 y S/ 30 por kg.

El ejecutivo sostuvo que la alianza de Paccu con Atria Energía, como su suministradora de electricidad, le ha permitido ahorrar entre un 20% y 26% sus costos por este insumo, lo que abarata sus costos de producción y le ha permitido invertir en la mejora eléctrica de su planta de cultivo.