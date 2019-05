César Peñaranda: “PBI debe crecer más de 4% los siguientes trimestres para lograr meta del Gobierno”

Después de incrementarse 4.8% en el último trimestre del 2018, la economía empezó con menos dinamismo el 2019: creció 1.58% en enero y 2.09% en febrero. Con ello, en el primer trimestre de este año, el PBI se habría expandido en 2.4%, estimó César Peñaranda , director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) , de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

A poco del próximo XIII Foro Internacional de Economía “Quo Vadis”, organizado por CCL y el Iedep, Peñaranda proyectó que al cierre de este año la economía se incrementará en 3.7%, tasa menor a la proyectada por el MEF (4.2%).

¿Cómo evalúa el desempeño de la economía?

Lamentablemente, el inicio del año no fue bueno. Las cifras oficiales de enero y febrero fueron más bajas de las que se había previsto y el estimado del primer trimestre es 2.4%. Tendría que haber un crecimiento bastante mayor en los trimestres que vienen para poder alcanzar una cifra como la que el Gobierno está estimando (4.2%).

¿Cuánto tendría que crecer el PBI -en promedio- en los trimestres que vienen?

Por encima del 4%. Pero, consideramos que el crecimiento del 2019 va a ser ligeramente menor que el del año pasado. En el 2018, el PBI creció 3.9%, pero tenía un piso de 2.5% del 2017. Sí, hubo un crecimiento real, pero (también) tenía un efecto estadístico detrás.

La inversión pública empezó el año con el pie izquierdo, pero empezó a recuperarse en marzo y abril.

¿Cómo le irá en lo que resta del año?

Este año nos hace pensar que el PBI crecería un 3.7% con tendencia a la baja. La razón: la dificultad en la marcha de la inversión pública. El cambio de autoridades se iba a sentir, pero creo que lo hemos sentido mucho más de lo previsto en los primeros meses. Sin embargo, progresivamente va a mejorar, pero queda la preocupación de cuán rápido pueda ser.

¿Cómo le irá a la inversión privada?

La inversión privada va a crecer este año, pero probablemente no tanto como habíamos previsto. Podría incrementarse entre 5% y 6%, vinculado a lo que pasa con el sector minero-energético. Cuando hablamos de este sector nos concentramos solo en minería, sin tomar en cuenta que hidrocarburos está siendo golpeado.

El Gobierno espera que este año la composición del crecimiento económico esté más vinculada a la demanda interna.

¿Esto será así?

Si el sector minero-energético crece y se suma un dinamismo de la pesca en lo que resta del año, hay vasos comunicantes interesantes con la manufactura, la demanda de equipo ligero, demanda de servicios, construcción. El crecimiento de la minería e hidrocarburos hay que mirarlo como intensivo en capital, genera buena recaudación, produce un buen nivel de exportaciones y de divisas, pero además, dinamiza sectores no primarios, intensivos en empleo.

Sectores

¿Cuál será el desempeño de los sectores primarios este año?

Estimamos que la pesca va a crecer 2.9% este año por un tema estacional. Recordemos que se incrementó casi 40% en el 2018.Para la minería esperamos un crecimiento de 3.9%; aun cuando en el primer trimestre habría crecido solo 0.2%. Todo está condicionado a lo que vaya a suceder estos días con el proyecto minero Las Bambas y dentro de muy poco con Tía María.

¿Cuál será el desempeño de la construcción este año?

Prevemos que va a crecer 6.7%, aun cuando en el primer trimestre habría crecido 1.1%. Pero si reacciona la inversión pública, la inversión privada se mantiene, se ejecutan los recursos de la Reconstrucción y se maneja el tema de Las Bambas se puede lograr.

Si la pesca crecerá a una menor tasa, ¿definitivamente se afectará la manufactura?

La manufactura caería 2% en el primer trimestre, pero todavía estimamos que puede crecer 3.5% este año.

Empleo y salarios

Si crecemos 3.7%, ¿cuál es el impacto en el empleo?El crecimiento promedio de la economía peruana en lo que va del 2014 al 2018 ha sido poco más de 3%. Para darle trabajo a 270,000 nuevas personas que se incorporan al mercado laboral se necesita crecer entre 3.5% y 4%. Estamos en el borde.

Si la economía peruana continúa creciendo, en promedio, como lo ha venido haciendo no vas a poder generar el empleo. Incluso, creciendo 4% no alcanza.

¿Qué pasa con el subempleo?

Justamente, más que un problema de desempleo es un problema de subempleo. No solo hay que buscar darle trabajo a los que se incorporan y buscar mejorar los ingresos, sino que hay que buscar sacar a los peruanos de la condición de subempleados.

Para que economía “no tambalee”

Se tiene que continuar con reforma política y judicial

Al Gobierno le quedan poco más de dos años de mandato y en lo que va de su gestión (incluyendo el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski) la economía ni siquiera alcanzó un crecimiento de 4%.

César Peñaranda, director ejecutivo del Iedep de la CCL, señaló que de continuar con estas tasas la pobreza bajaría con dificultad, no se generarían empleos adecuados, la productividad no mejoraría y los salarios permanecerían estancados, entre otros.

Por ello, “será necesario continuar con las reformas que permitan consolidar la institucionalidad en el país. Si no se logra lo mejor posible, el crecimiento económico puede tambalear”, mencionó”. Es decir, hay que seguir con las reformas judicial y política.

Peñaranda opina también que el Gobierno debe preocuparse de dos motores: inversión y productividad. Por ejemplo, se debe aumentar el esfuerzo de desregular, simplificar procesos, eliminar trabas y barreras burocráticas y digitalizar el sector público. Además, el Perú debe concentrarse en la inversión en minería e infraestructura, dijo.