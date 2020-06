Una de las novedades que trae la reapertura de la segunda fase de reactivación económica es la inclusión del sector cervecero: en concreto, se dio luz verde para la elaboración de cerveza y malta cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación del COVID-19.

Esta inclusión abre la posibilidad a cerca de 100 empresas dedicadas a la producción de cerveza artesanal de envasar 200,000 litros de cerveza que se encontraban en sus tanques de producción desde marzo, mes en la que se inicio la cuarentena, y a empezar a producir nueva cerveza a partir de julio próximo.

Marco Málaga, vocero de la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú (UCAP), calificó como una buena noticia la inclusión de su sector en la fase 2 lo que va a permitir a cada cervecería artesanal presentar su protocolos sanitarios ante el registro SICOVID-19 para iniciar operaciones de inmediato. “Esto nos permite no solo envasar nuestro stock que está en tanques sino comenzar la elaboración de producto nuevo”.

Los cerveceros artesanales -recuerda Málaga- pasaron por varias restricciones desde que se inició el estado de emergencia que ha generado la destrucción de parte de su producción (cerca de 500,000 litros en abril) y mantener otro parte a un costo muy elevado.

“Para mantener 200,000 litros de cerveza en tanques hemos gastado alrededor de S/ 200,000 en electricidad, lo que es algo que los cerveceros artesanales vamos a tener que pagar pese a las facilidades de pago que se puedan desarrollar”, indicó a Gestión.pe.

A esta situación se sumó que las importaciones de cerveza durante el periodo de cuarentena no tuvieron las mismas restricciones, por el contrario se permitió su ingreso, distribución y venta. “Lo que fue perjudicial, desventajosa e injusta para los productores locales de cerveza. Con esta inclusión se espera recuperar lo perdido dado que el impacto que ha tenido en nuestra industria la paralización económica ha sido brutal e incluso muchos de nuestros agremiados no van a poder resistir a esta situación y las que continúen lo harán con dificultad”.

-Producción-

Málaga explicó que la producción de cerveza artesanal es un proceso largo por lo que no estaría lista este mes, sino en quincena de julio. “Si es que alguna cervecería pudo completar los documentos el viernes, que lo dudo, el lunes estaría produciendo, pero esa cerveza no va estar lista hasta la primera quincena de julio y en algunos casos va estar lista a fines de julio, lo que implica un tiempo bastante largo”.

Pese a ello, comentó que en este tiempo se va a suplir con la cerveza que cuentan en stock y en tanques las que serán envasadas. “Esperamos que no exista un desabastecimiento de nuestros productos, ya que si eso sucede, el mercado no va a deja de consumir sino busca alternativas y lo más cercano a lo que hacemos son las cervezas importadas. Ese es el riesgo que afrontamos”.

Otro detalle de este sector es que el 70% de la producción -antes de la pandemia- se vendía en bares, cafés y restaurantes, las que actualmente están cerrados. “Algunos pocos lo están vendiendo vía delivery, que no es ni el 10% de lo que era antes. Por lo que estamos en un proceso de reinvención como industria ya que el consumo va estar dirigido hacia hogar en los próximos meses”.

En ese sentido, la expectativa es vender la cerveza artesanal vía web usando para tal fin el portal de cada productor o de la UCAP que estaría próxima a salir. “La web de nuestro gremio va a permitir a todas las cervecerías artesanales -que deseen vender sus productos- hacerlo por este canal. Esperamos que este listo para fines de junio”.

Sin embargo, los cerveceros artesanales -la mayoría mypes- son conscientes que el canal online no les generará las ganancias que obtenían hasta antes del COVID-19. “La mayoría de empresas dedicada a la producción artesanal vendía sus productos en barriles, pero ahora el consumo ya no va ser de barril sino en botella o lata. La primera complejidad que tendremos que resolver en cómo envasamos el producto. No es algo sencillo, por el contrario es complejo y costoso. Por ello, no creo que todas podamos volver".

Así, detalló que del volumen total de cerveza que producen entre un 70% u 80% era en barril y apenas 20% era en botella o lata .

¿Cuánto se producirá en los próximos seis meses? Al respecto, precisó que la expectativa para este año era producir 3 millones de litros de cerveza. “El 2019 se produjo 2 millones y proyectábamos un crecimiento de 50%. No obstante, la pandemia cambió todo. En lo que resta del año proyectamos producir 700,000 litros de cerveza y con suerte la producción total del año será de un millón y medio de litros , lo que implica un decrecimiento del 25% del volumen total”.

-Precio-

¿Se esperaría un aumento del precio al consumidor final de cerveza artesanal? Málaga detalló que los bares -antes del coronavirus- vendían un vaso de cerveza artesanal entre S/ 16 a S/ 20 lo que representara el volumen de una botella. No obstante, los nuevos costos que deberán asumir los productores -en el proceso de embotellado- podrían generar un incremento en el precio de venta al consumidor.

“Ahora las cervecerías tendrán que venderla directamente al público o a través de un distribuidor. El precio de venta está alrededor de S/ 9 a S/ 12 pero en líneas generales vemos que está estable y no creo que a futuro existan grandes descuentos, por el contrario podrían haber incrementos dado que los costos de producir menores cantidades hacen que el costo unitario suba y a lo que se suma que todo el proceso de embotellado es muy caro ”, puntualizó.

A lo que suma -subrayó- los pasivos que deberán enfrentar los productores de cerveza ante el prolongado estado de emergencia. “No creo que las cervecería apliquen estrategias de precios porque generaría que algunas desaparezcan”.

