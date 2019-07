Cerca del 20% de vuelos se afectarían por huelga en aeropuerto Jorge Chávez y otros 16

A horas para que se inicie el feriado largo por las Fiestas Patrias aunado al desarrollo de los Juegos Panamericanos, se anuncia desde las 7 de la noche de hoy hasta las 7 de la noche del domingo 28 de julio, la paralización de 217 controladores de tránsito aéreo a nivel nacional, que representan el 83% del total de controladores de tránsito aéreos (260).

La paralización tendría un efecto sobre las operaciones aéreas. “Lamentablemente, las líneas áreas no van a poder volar con normalidad. Si bien nos están criticando por parar en pleno Juegos Panamericanos y en temporada alta, no obstante al no contar con las herramientas correctas para brindar el servicio es irresponsable atender un gran incremento de operaciones”, explicó a Gestion.pe el presidente del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo de Córpac, Víctor Zavaleta.

En ese sentido, explicó que s us demandas no están basadas en un incremento salarial, sino en que les puedan dotar de herramientas de seguridad así como promover la contratación de un mayor número de profesionales aéreos: dado que se requieren cerca de 280 profesionales hacia el 2023, cuando esté operativa la segunda pista área del aeropuerto internacional Jorge Chávez .

“Hay un déficit grave de personal por la mala gestión de Córpac. Lo que queremos es que se nos escuchen”, remarcó.

¿Qué impactos tendrá en el tráfico aéreo? Al respecto, precisó que los controladores de tráfico aéreo diariamente atienden alrededor de 600 operaciones en promedio.

“De darse una paralización, la cantidad de vuelos se puede reducir en 20% diarios, porque no va a ver personal para atender la demanda. Los aeropuertos no van a dejar de funcionar ya que se va trabajar con un personal mínimo. Normalmente por una cuestión de seguridad las compañías cancelan sus vuelos”, detalló el especialista.

Desde Córpac, se informó a Gestión.pe que se cuenta con un plan de contingencia para responder a la ausencia de personal. Asimismo, se informó que desde el Ministerio de Trabajo (MTPE) se declaró la improcedencia de dicha medida de fuerza.