El avance de la vacunación será clave para la recuperación de las economías de Latinoamérica, región que registra niveles de inoculación muy asimétricos al interior y con respecto al mundo, señala Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, estuvo por nuestro país y ofreció a Gestión sus perspectivas sobre la recuperación de la región.

¿En sus últimas previsiones están estimando una desaceleración del crecimiento para el próximo año?

Nosotros hemos hablado de lo que hemos denominado la paradoja de recuperación, porque la región, en general, tuvo una caída de 6.8% en el 2020 y en el 2021 estimamos una recuperación de 5.9%. Incluso es posible que podamos revisar las cifras al alza para el 2021, pero en el 2022 vemos que va a haber un crecimiento de 2.9%.

¿Qué explica el fuerte crecimiento del 2021?

Hay un rebote estadístico. Si tuvimos una caída de 6.8% en el 2020, este año tendremos un crecimiento de 5.9%, pero no alcanza para recuperar los niveles que teníamos en el 2019.

Es un crecimiento importante estimulado por factores como, por ejemplo, el comercio internacional. Los mejores precios de las materias primas son un gran tema sobre todo para Sudamérica.

¿Y sus perspectivas sobre el Perú?

En el caso del Perú, tuvimos una caída de casi de 11% en el 2020, y este año hay una recuperación muy importante, realmente superior a lo que podríamos haber calculado.

Nosotros habíamos estimado que sería de 10.6%, pero es probable que sea mucho más alta. Puede llegar hasta 12%. Pero en el 2022 volvemos a un crecimiento de 4.8%.

¿Y cuáles son sus perspectivas para la región en el 2022?

En el 2021 hubo un gran estímulo de la demanda agregada dadas las transferencias monetarias que hicieron los gobiernos hacia los hogares más vulnerables.

El año próximo no sabemos qué tanto se van a mantener estos estímulos, porque en realidad las economías ya se están abriendo y empieza a verse ya una recuperación económica de otra índole. Sin embargo, no pensamos que se pueda sostener el ritmo de crecimiento de este año.

¿Y cuáles son las razones de la desaceleración?

Hay otras limitaciones que estamos viendo sobre todo en el exterior. Una de ellas es el alza de precios. La inflación se está realmente potenciando. Lo vemos en varios países y, en general, América Latina y el Caribe adolece, por un lado, de un mayor endeudamiento y, por otro lado, de un déficit fiscal que está afectando nuestras cuentas públicas, y desde luego los niveles de pobreza y de pobreza extrema, pues se han agudizado en parte por la pérdida de empleos. Y el otro gran factor importantísimo es la vacunación. Los niveles de vacunación que la región tiene son muy asimétricos respecto al mundo y respecto al interior de la región.

¿Los bancos centrales se pueden estar adelantando en subir sus tasas de interés?

En general, nosotros siempre hemos sido cautelosos en materia monetaria, sobre todo en el manejo de tasas de interés. ¿Qué tanto nos estamos adelantando o no? Yo creo que es algo, que vamos a poder evaluarlo hacia finales de este año. Es pronto para decirlo. Nuestra perspectiva es que sería importante no adelantar las restricciones ni monetarias ni fiscales con tanta rapidez, porque en realidad la crisis no ha pasado, la pandemia tampoco.

Y además otra cosa muy importante es que la subida en las tasas de interés tampoco incentiva las inversiones. Nuestra región tiene un déficit en el tema de la inversión pública y privada.

¿De qué magnitud es ese déficit?

Nuestra región tiene tasas de inversión de aproximadamente 17.6% del PBI, cuando el promedio mundial es de 26.3% del PBI. Nuestra región debería aumentar su inversión tanto pública como privada. Todas aquellas políticas que puedan ayudar a incentivar la inversión son políticas que nosotros realmente apoyamos.

¿Qué tanto puede influir la situación política del Perú en sus perspectivas económicas?

Creo que aquí hay más estabilidad de lo que se percibe en realidad. Hay un presidente que ha presentado un informe de sus 100 días de trabajo con logros importantes y concretos en materia de vacunación, Perú ha tenido logros muy importantes en relación al resto de la región y creo que es algo para valorarse.

¿Cuáles son los países que tienen mejores posibilidades de salir rápidamente de la crisis?

Tenemos que reconocer que hay heterogeneidad dentro de la región. Tenemos países que son exportadores de hidrocarburos, de productos mineros que obviamente están viviendo un posicionamiento externo mejor que otros. México sin duda tiene una situación distinta sobre todo por el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, el Caribe ha sufrido una gran caída sobre todo en materia de servicios.

¿Y de qué dependerá la recuperación?

Primero del nivel de vacunación. Creo que hay países que tienen niveles de vacunación altos, como es el caso de Chile, Uruguay, incluso el Perú, que está ya sobre el 50% de vacunación completa. Otros países que no tienen ese mismo nivel de vacunación van a tener más problemas.

Al final, yo creo que lo que tenemos que buscar es la inclusión económica. Crecer está bien, y nuestros países van a crecer, pero hay que ver cómo lo hacemos con inclusión financiera, con inclusión social. Por ejemplo, un gran tema del futuro es la informalidad. En el Perú la informalidad supera el 70%. En general, en nuestra región, la informalidad es el sector más golpeado durante la pandemia, y por lo tanto, cuando se está pensando en políticas para generar empleo, tenemos que pensar en el sector informal antes que nada.

¿Qué otros factores son claves para la recuperación?

Creo que la región tiene que abordar el tema de la evasión fiscal. Nuestra región tiene una evasión fiscal que llega a 6.1% del PBI. Estamos hablando casi de US$ 380,000 millones al año. Y, por otro lado, está el gasto público y cómo hacerlo más eficaz.

Hoja de Vida

Nombre: Alicia Bárcena.

Cargo: Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Estudios: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.