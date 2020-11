A menos de 30 días para la Navidad y luego de haber recibido el visto bueno por parte del Gobierno para tener una capacidad de aforo del 60%, los centros comerciales afinan detalles para recibir miles de visitantes que realizarán compras en el marco de las fiestas de fin de año.

Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), destacó el aumento de aforo al 60% y que el toque de queda nacional inicie a medianoche, lo cual permitirá a los establecimientos atender durante más tiempo y así evitar aglomeraciones.

“Nosotros controlamos el aforo en tiempo real y debemos seguir las normas. Es importante la extensión del horario de atención porque con eso se evitarán mayores aglomeraciones. Vamos a abrir más temprano para que las personas puedan acudir a los centros comerciales. De esa manera, el tráfico de personas se puede dispersar a lo largo del día”, señaló a Gestión.pe.

Del mismo modo, recomendó a las personas realizar sus compras navideñas desde este momento y no esperar hasta los últimos días porque eso genera mayor congestionamiento, lo cual no es idóneo. Agregó que es importante que no se promuevan nuevas restricciones para dinamizar el sector.

“Esperamos que no se impida a la gente venir con sus vehículos los días domingos. Con esa medida lo único que se consigue es que haya una gran concentración de personas los viernes, sábados y lunes”, manifestó.

Hasta el momento, los centros comerciales atienden desde las 11:00 a.m., algunos desde las 10:00 a.m. En tal sentido, el representante de Accep anuncia que en las siguientes semanas iniciarían operaciones desde más temprano.

“Vamos a iniciar operaciones probablemente a las nueve de la mañana. La idea es que los centros comerciales estén abiertos hasta las diez de la noche. Con el nuevo horario de toque de queda es posible extender una hora más”, indicó.

Considera que una vez concluída la campaña navideña, los centros comerciales llegarán a los niveles prepandemia en cuanto a los horarios de atención. También se refirió al aforo actual. “No creo que sea necesario extender más el aforo por ahora, se ha ido manejando bien. El punto de inflexión será cuando esté la vacuna”, dijo.

DATO:

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los centros comerciales facturarían S/ 4,300 millones en ventas por campaña navideña este año, lo cual representaría el 57.3% de lo que fue el 2019, cuando se tuvieron transacciones por S/ 7,500 millones.

En cuanto a preferencias, el gremio prevé una mayor demanda de textiles y calzados para regalos navideños.