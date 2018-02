CCL sobre sueldo mínimo: Incremento debe ser por criterios técnicos y no políticos

El reciente anuncio del Gobierno de evaluar un incremento de la remuneración mínima debe estar enfocado en criterios estrictamente técnicos y no políticos, afirmó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) manifiesta que dicho incremento se debe fijar en función de la inflación y el aumento de la productividad, indincó la CCL en un comunicado.

"Tenemos conocimiento de esta solicitud del presidente Kuczynski al ministerio de Trabajo; por ello confiamos en que los técnicos del Gobierno realizarán los estudios apropiados para determinar un nuevo nivel de la remuneración mínima (actualmente de S/ 850) que beneficie a la sociedad en general. En la CCL somos respetuosos de lo que indiquen las normas, pues siempre estaremos a favor de la formalidad empresarial", manifestó Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

Sin embargo, recalcó que un aumento de la remuneración mínima solo beneficia a una fracción de los trabajadores.

Solo el 28% de los trabajadores está empleado por el sector formal que respeta la remuneración mínima, donde la mayoría de este grupo gana por encima de ese mínimo. "El problema radica que el 72% restante no accede a esos ingresos mínimos que por ley les corresponde", resaltó Mongilardi.

Por tanto, advierte que un aumento de la remuneración por razones políticas y no técnicas, contribuirá que muchos trabajadores del sector formal pasen a la informalidad, situación que se viene observando desde hace muchos años.

"Invocamos al Ejecutivo para que analice responsablemente el tema y evite cometer errores, sobre todo en una coyuntura económica que en el frente interno se presenta complicada. No es saludable alentar expectativas que no podamos cumplir. Los empleos no se crean por decreto, se crean forjando el clima de confianza que estimula la inversión", señaló.

Recalca que esta evaluación será también una nueva oportunidad para convocar al Consejo Nacional de Trabajo (CNT), de tal manera que el Estado, los representantes de los trabajadores y los empresarios del sector privado puedan dialogar y llegar a acuerdos que beneficien al país en general.

"Hacemos votos para que las dos centrales sindicales que irresponsablemente desde hace un año vienen boicoteando el funcionamiento del Consejo, esta vez sí asistan a la convocatoria y no dejen sin quórum al sector sindical como viene sucediendo", puntualizó Mongilardi Fuchs.