Sueldo mínimo no debería superar un incremento de S/ 41, según CCL

De acuerdo a los cálculos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Remuneración Mínima Vital (RMV) debiera tener un incremento de S/41, “si aplicamos la fórmula que tiene como base la inflación y el aumento de la productividad, con lo cual no debe superar los S/ 900", precisó Mario Mongilardi, presidente de la CCL.

Asimismo, resaltó que se debe asumir el reajuste del sueldo mínimo responsablemente, y de acuerdo a la fórmula establecida en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), por lo que el resultado técnico debe ser admitido por las partes que comprenden el CNT.

"Es matemática pura y debe ser aceptada", comentó, tras informar que el 6 de marzo se debatirá la propuesta que elaborará dicho Consejo con respecto a la RMV.

"Ayer nos reunimos después de 11 meses, y lo positivo es que hubo consenso en que el incremento de la RMV es un tema técnico, y que debe ser resuelto en ese nivel. Por tanto, la comisión técnica tiene que evaluar y revisar la propuesta, de acuerdo a los parámetros que se han acordado, que son la inflación y el aumento de la productividad", explicó.

De otro lado, sostuvo que en el CNT existe un compromiso que tiene que ser cumplido.

"Si tenemos una inflación baja y la productividad ha caído, evidentemente el resultado del factor es bajo. No alentemos falsas esperanzas; no generemos falsas expectativas porque el incremento no será significativo. Un incremento a S/ 1,500 tendría resultados nefastos en las empresas", resaltó.

Añadió que en los últimos años se han visto incrementos de la RMV sin criterio técnico y eso ha contribuido a la informalidad en el empleo.

"Hay gastos funcionales como CTS, vacaciones, entre otros, que no se pueden asumir. Este costo laboral no puede ser asumido por la pequeña y micro empresa. Probablemente un incremento sin base técnica haga que las empresas tengan que contratar más personal de manera informal, porque no pueden asumir dichos costos", observó.