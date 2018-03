CCL: Sector cosméticos e higiene prevé  crecer entre 6% y 8% este año

El mercado de cosméticos e higiene personal crecerá entre 6% y 8% el 2018, proyectó el gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"Para el 2018, nuestras estimaciones giran en torno a dos escenarios, conservador y optimista. En el escenario conservador se espera un crecimiento del 6%, mientras que para el escenario optimista el crecimiento sería de 8%", dijo el presidente de este gremio, Ángel Acevedo.

Por categorías

Durante el 2017, el sector de Cosméticos e Higiene Personal creció un 4% en soles en comparación del 2016 y 8% en dólares, debido a la caída del tipo de cambio.

"En ese sentido, las categoría que tuvo mayor crecimiento en el sector fue Maquillaje con 12%, tres veces más que el crecimiento del sector, lo cual es destacable. Le siguió las categorías de Fragancias e Higiene Personal con 8% y 6%, respectivamente”, afirmó el ejecutivo.

Tendencias

De acuerdo al "Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal", las principales tendencias en la industria cosmética son la prolongación de la vida, los ingredientes naturales, la evolución del consumidor, la diferenciación del consumo y la Neurociencia.

Dentro de las principales razones de consumo de cosméticos, Copecoh identificó que los factores determinantes fueron la calidad del producto, el origen del producto y finalmente, el precio en el sector.

Por último, en poder adquisitivo del mercado cosmético, el Perú se encuentra en el cuarto puesto de América Latina con mayor per cápita (US$ 525). Lideran el ranking Brasil y Chile con US$ 937 y US$ 634.