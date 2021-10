Sector retail podría incrementar hasta un 20% los precios de los productos que se comercialicen durante la campaña de Navidad debido al incremento de los gastos logísticos y el tipo de cambio de la moneda norteamericana, apuntó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Los gastos logísticos se han quintuplicado en niveles que nunca se había tenido y, finalmente, el incremento del dólar, que ha subido 30% en un año por la clara situación de inestabilidad política, se traducirán en un aumento de precios en los stocks entrantes para la campaña navideña”, indicó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la CCL.

Explicó que el costo de cada contenedor que trae mercancías del exterior antes fluctuaba entre US$ 2,000 y US$ 3,000, pero hoy se ubica entre US$ 12,000 y US$ 15,000, lo que representa un mayor gasto para los empresarios.

“En esta oportunidad la empresa tendrá que evaluar si sacrifica el margen de ganancia de la empresa o la traslada al usuario final. Ya se ven obligados a subir precios por haber sacrificado márgenes por la devaluación, ahora que hemos pasado por un año tan complicado para nuestro sector y que no se termina de recuperar, de todas maneras se tendrá un alza en los productos en esta campaña navideña”, advirtió.

Pese a este escenario, Passalacqua afirmó que, si bien las ventas del sector no alcanzarán a las registradas en la prepandemia, las que corresponden a la campaña navideña de este año llegarán al 80% de las que se tuvo en el mismo periodo de 2019, lo que significará una recuperación respecto al 2020.

Para esta campaña navideña se espera una ampliación de aforos por lo menos al 80% en los centros comerciales y tiendas, pues hoy se tiene apenas un 31% de tráfico en los malls respecto al que se tenía al cierre de setiembre de 2019.

“Tenemos un consumo mucho más sólido, el año pasado solo tenías gastos de salud elevados y un entorno familiar en el cual la mitad había perdido el empleo. Ahora hay un mayor ingreso familiar y un mayor consumo de entretenimiento, comidas, vestidos, etc.”, puntualizó.