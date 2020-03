CCL plantea al Gobierno crear comisión para evitar recesión por coronavirus

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) planteó al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, la formación de una Comisión de Recuperación Económica y el Empleo (CREE) que se dedique a analizar y delinear las medidas urgentes que se adoptarían cuando pase el Estado de Emergencia por el coronavirus, con el fin de evitar que la economía caiga en una recesión.

Entre las medidas que se requieren, señala la CCL, están reimpulsar la actividad económica a través de un marco legal que favorezca la continuidad de los negocios y la recuperación de la demanda y el consumo interno, recomponiendo la cadena de pagos en la micro, pequeña, mediana y gran empresa.

El gremio empresarial sostuvo que también son necesarias medidas que faciliten el mantenimiento del empleo formal, para evitar las reducciones de personal o salarios; e impulsar programas de reconversión laboral.

Asimismo, se busca que dicha comisión evalúe medidas de apoyo social para las familias que viven en la informalidad y que no forman parte de la población en situación de pobreza.

En la reunión sostenida entre el primer ministro y la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, esta consideró que la comisión debería estar integrada por los ministerios de los sectores productivos, encabezados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), además de representantes de los gremios empresariales, trabajadores y especialistas reconocidos, en calidad de consultores.

“La prioridad es proteger la vida y bienestar de la población, pero no debemos perder de vista que, una vez superada esta crisis, se percibirán sus efectos en el empleo, la cadena productiva, el sistema financiero o el comercio exterior. No se trata de ser alarmistas, sino de entender que también es momento de prevenir y tener respuestas ante una situación complicada, para que el país no salga de una crisis para entrar en otra”, subrayó Torriani.

Precisó que, si bien la Sunat y la SBS han dispuesto facilidades para las pequeñas y medianas empresas, son innegables las dificultades que éstas y las grandes empresas deberán enfrentar para cumplir no solo con sus compromisos con el sistema bancario, sino también para pagar planillas, impuestos y servicios, así como a sus proveedores.