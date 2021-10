En entrevista con Gestión, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, comentó sus percepciones frente a los nuevos anuncios del Gobierno; además, adelantó que el comercio crecería 3.9% en el 2022, pero hay algunos riesgos.

¿Cuál sería la evaluación en estos dos meses de Gobierno? ¿Cree que se ha perdido credibilidad?

Se está perdiendo credibilidad. Tienen dos meses, y la verdad no se ve una meta a la que estén llegando. Lo único que tenemos por el momento es devaluación de la moneda. El tipo de cambio batió récord otra vez, y todo eso es un signo de inseguridad.

Los últimos anuncios que están haciendo sobre una segunda reforma agraria, que aún no sabe de qué se trata, o lo de Camisea… todo eso no da buenas pautas tras haber ido a Estados Unidos y haber puesto a Perú como la estrella de la región. Regresan y empezaron estas idas y vueltas.

Aunque Camisea involucra sobre todo al sector hidrocarburos, ¿qué señal le da al sector privado en general esta situación en la que se habló de “recuperar y nacionalizar” y luego de “renegociar?

Es una mala señal al mercado. Si uno quiere inversión extranjera, estamos en un problema. No le estamos dando señales claras al mercado. En el asunto del gas, hay mucho tema político, pero faltan cifras técnicas.

El hecho es que falta masificar el gas natural, ese es el punto de partida de todo esto. Nacionalizar, estatizar o lo que quieran hacer, no cambia esta situación.

Si, como menciona, es una mala señal para la inversión privada, uno de los principales motores de la economía. ¿Es el momento de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pronuncie al respecto?

No solo el MEF, es un asunto del presidente. El presidente Pedro Castillo debe dar mensajes claro, y eso es lo que no está sucediendo. No hay mensajes de parte de él. Parece que todo el mundo hace lo que quiere, uno dice que sí, otro que no; dicen que habrá economía de libre mercado, y por otro lado quieren cambiar la Constitución.

Todos son mensajes ambiguos y mientras tanto el Perú no progresa. Se ven salidas de divisas y estas se van a otros países. Más bien (con todo lo que sucede) se está alentando a que se vayan del país antes que vengan a invertir. Otros están fomentando inversiones en sus economías, pero nosotros las estamos ahuyentando.

Economía

El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta 0% de crecimiento para la inversión privada de 0% en 2022. ¿Coinciden con esta proyección? ¿Creen que expectativas se seguirán deteriorando?

La tendencia es que se está ahuyentando la inversión privada. Decir que (la inversión privada) “crecerá” 0% es un número aproximado. Como mencioné, las inversiones se están yendo a otros países. Por ahora, la tendencia es cero.

¿Cuál es la proyección de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sobre el PBI para el 2022?

Venimos de un año en el que la economía se contrajo 11.1% por el impacto del covid-19. Entonces, en el 2021 solo hemos recuperado parte de esa pérdida, pero no llegamos a cifras prepandemia. Para el 2022, podríamos crecer un 3% (ver tabla), pero hay rubros que permanecerán muy golpeados, como el turismo, algunos servicios.

Este crecimiento es una recuperación de lo que perdimos antes, pero no es orgánico, no es un crecimiento que va a dar más trabajo en rubros que ahora están afectados. Se va a ir recuperando poco a poco, pero siempre que logremos vacunar a todos.

El comercio

¿Cuánto podría crecer el sector comercio? ¿Qué riesgos ve?

Vemos un crecimiento moderado. El alza del dólar en los últimos dos años ha sido 20% y esa alza afecta a todos los productos que importamos. Y estos impactan en algunos productos que produce el Perú. Un ejemplo es el pollo, que se afectó por el alza del precio internacional del maíz.

Va a haber una baja en el consumo, porque no va a alcanzar el dinero para adquirir lo que se consumía antes. Se genera mayor inflación, y eso reduce el consumo. Esperamos que no venga una tercera ola de covid-19, que tendría un impacto negativo. Con todo lo mencionado, todo esto nos debería llevar a un crecimiento de entre 3% a 4% para el comercio en el 2022.

Aunque al inicio de la pandemia, hubo problemas con los alquileres de locales comerciales, ahora ¿diría que está volviendo a la normalidad?

Se van a ir recuperando gradualmente. Hay que mencionar que muchas tiendas pasaron a las ventas por Internet, pero el centro comercial tiene más servicios, es un centro de entretenimiento, tiene restaurantes, hay actividades, todo eso debería impulsar a que se incremente el aforo y se incrementen las ventas.

Al inicio se sugirió que en vez de cerrar las tiendas, se den los permisos para que se usen como almacén, mientras no había gran afluencia de consumidores. Pero ahora, el contexto es diferente. Se está manejando una situación mixta de ventas por Internet y por la tienda física, y esto se va a mantener... algo mixto, porque la gente aún quiere ver lo que compra, no solo por Internet.

Es momento de evaluar al Gabinete

Opinión. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, señaló que desde hace un tiempo es momento de que el presidente Pedro Castillo evalúe al gabinete para separar a los ministros cuestionados.

“(El presidente) tiene que tomar una medida, cambio de ministros y fortalecer el Gobierno. El Gobierno está muy débil, muchos vaivenes y no hay una línea definida. Si pusiéramos en marcha todos los proyectos mineros, habría (muchos) recursos para obras”, remarcó.