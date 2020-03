CCL: Inversión extranjera financia el 81% de los megaproyectos hasta el 2025

La inversión extranjera representa el 81% del financiamiento de los 136 proyectos programados para los próximos años, según información del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según explicaron, el capital proviene de 23 países a través de operadores locales, específicamente en los sectores transporte, electricidad, minería e hidrocarburos. Detallaron que Canadá y España son los países con mayor presencia.

"Cabe precisar que los proyectos en marcha y compromisos de inversión con presencia extranjera se darán en el periodo 2020-2025, donde minería concentra el mayor monto con US$ 58.092 millones, seguido de transporte (US$ 13.684 millones), electricidad (US$ 8.358 millones) e hidrocarburos estimado en US$ 5.110 millones", mencionó la CCL.

En el sector Minería, existen 60 megaproyectos a septiembre del 2019, de los cuales 12 están en exploración y 48 en explotación. Son 52 proyectos financiados por capitales extranjeros y otros 8 por capitales nacionales.

"La lista de inversiones extranjeras en la cartera de minería la lidera Canadá con la operación de seis proyectos de exploración y 11 de explotación. Bajo su ámbito tiene proyectos de cobre, zinc, plata, fosfatos y uranio en diversas regiones tales como Apurímac, Puno y Lambayeque", señalaron.

Por su parte, el sector transporte tiene 24 proyectos, de los cuales España y Brasil son los principales invesionistas extranjeros, con cuatro proyectos cada uno.

"España lidera el portafolio más diverso por su participación en una obra portuaria (Terminal Portuario General San Martín-Pisco), una ferroviaria (Línea 2 del Metro de Lima y Callao) y dos en carretera (Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y Red Vial N° 4 -Pativilca)", indicaron.

En tanto, el sector Electricidad cuenta con 45 megaproyectos, de los cuales 37 son de generación otros 8 son de transmisión.

"En este rubro, las inversiones de origen nacional operan en 14 proyectos. En segundo lugar, los capitales españoles cuentan con 13 proyectos: siete centrales hidroeléctricas, cuatro líneas de transmisión y dos centrales eólicas, resultando la cartera más diversificada con respecto a los demás inversionistas", explicaron.

Finalmente en el sector Hidrocarburos, existen 39 contratos de los cuales 13 se encuentran en fase de Exploración y otros 26 en fase de Explotación.

“En la etapa exploratoria destacan los capitales estadounidenses en los lotes Z-61, Z-62, Z-63 y XXIII. Los primeros tres fueron firmados en el 2017, se ubican frente a las costas de Lambayeque y La Libertad y sus resultados exploratorios se esperan para marzo de 2020. El cuarto proyecto se firmó en el 2007 y se ubica en la cuenca de Talara”, mencionaron.