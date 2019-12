Las importaciones peruanas registrarían al cierre del 2019 un valor comercial de US$ 42,239 millones, una caída de 2.3% con respecto al año anterior, indicó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este desempeño significa una reducción de las compras en US$ 990 millones, luego de haber registrado crecimientos en los dos últimos años de manera constante.

“Este resultado se debería principalmente a la reducción de las exportaciones peruanas, teniendo como referencia que importamos insumos y productos que utilizamos directamente para la elaboración de un bien de exportación. Asimismo, la incertidumbre que se generó por los temas políticos en nuestro país durante el presente año ha sido un factor influyente”, afirmó Mónica Chávez, gerenta del CCEX de la CCL.

Para este año, se observa que el sector materias primas y productos intermedios, que representa el 47% del total importado, registraría una disminución de 7%, sumando un total importado de US$ 19.870 millones.

En este grupo se encuentran insumos y productos para la industria químico farmacéutica, cuyas compras del exterior este año disminuirían en 6% (unos US$ 291 millones)

En tanto, las importaciones de productos de bienes de capital y materiales de construcción, con 30% del total importado, sumarían US$ 12,738 millones.

Este sector sería el único que registraría cifras positivas con 4.9% con respecto al año 2018, lo que significaría un aumento en valor CIF de US$ 597 millones.

“Esto debido básicamente, al incremento de compras de maquinaria para la industria (US$ 3,278 millones), ya que su crecimiento fue superior al 7%, lo que significó un aumento de más de US$ 226 millones, con respecto al año 2018 (US$ 3,052 millones)”, precisó Chávez.

Así también en este sector, los materiales de construcción lograrían un incremento del 7.6% sumando un valor importado de US$ 1,415 millones, cifra superior a los US$ 1,315 millones que se registraron en el 2018.

Dicho resultado se debería principalmente a compras de estructuras metálicas para uso de transporte nacional por un valor superior de US$ 46 millones y a construcciones prefabricadas por US$ 23 millones.

Finalmente, el sector bienes de consumo reportaría importaciones por US$ 9,618 millones, cifra 0.8% menor a la registrada el año anterior. Este sector representa el 23% del total importado por el Perú.