Las importaciones de harina de maíz a nuestro país alcanzaron una cifra récord entre enero y julio de este año al registrar US$ 7.2 millones, con lo que logró un crecimiento de 345% con respecto a similar periodo en el 2018, informó el coordinador de Inteligencia Comercial del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ricardo Espejo.

“El año pasado en el periodo de enero a julio solo se alcanzó US$ 1.6 millones, pero este año la cifra batió récord, registrando US$ 7.2 millones. Y si comparamos lo obtenido en todo el 2018, es decir de enero a diciembre, la cifra solo fue de US$ 4.8 millones”, precisó Espejo.

En cuanto a volúmenes totales de compras al exterior, refirió que estos alcanzaron las 6,295 toneladas de harina de maíz entre enero y julio del 2019.

Espejo señaló que este incremento en las importaciones de maíz se debe al aumento de la migración venezolana al país, pues ha generado un gran impacto en las importaciones peruanas.

“En el Perú, hay alrededor de 859,000 venezolanos y ellos han traído consigo parte de su cultura. Esto se ve reflejado en la elaboración de platillos como las arepas, que precisamente demandan el uso harina de maíz, y que a su vez son un símbolo de identidad, cultura y tradición venezolana”.

De otro lado, el representante de la CCL indicó que el principal país que abastece al Perú de harina de maíz es Colombia, desde donde proviene el 85% del total importado del mundo con US$ 6.2 millones.

“A Colombia, le siguen Estados Unidos (7%), México (5%) y Costa Rica 1%. Asimismo, las cinco marcas más demandadas son: P.A.N, Arepasan, La Nieve, Del Sol y Maseca”, expresó.