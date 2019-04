CCL: Exportaciones a República Checa se cuadruplicaron en el 2018

Las exportaciones peruanas hacia la República Checa alcanzaron los US$ 6,6 millones al cierre del 2018, lo cual supone un crecimiento superior al 400% respecto del año 2017. Según indicó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima, los mayores envíos de productos no tradicionales fueron los que destacaron durante el año pasado.

Entre los productos peruanos no tradicionales que se exportaron destacan las telas sin tejer (US$ 4.3 millones), óxido de zinc (US$ 354 mil), juegos de azar (US$ 262 mil), partes de cierres de cremallera (US$ 128 mil) y carmín de cochinilla (US$ 126 mil).

En total, las exportaciones no tradicionales representaron el 89% del total exportado a República Checa y facturaron US$ 5.9 millones durante el 2018. El subsector Textil y Confecciones, con 74% de participación, es el más relevante al registrar un valor de US$ 4.3 millones.

Las importaciones desde la República Checa alcanzaron los US$ 56 millones, registrando un incremento del 11% respecto del año 2017, informó el Área de Inteligencia Comercial del CCEX.

Los rubros que más demandó el Perú fueron los productos de bienes de capital, de los cuales sobresalen material de andamiaje, microscopios, neumáticos, entre otros. Respecto a los productos intermedios más importados, destacan el cianuro de sodio y manufacturas de alambre.

El Centro de Comercio Exterior de la CCL informó que organizará el I Foro Empresarial y Rueda de Negocios Perú- República Checa que se realizará el 8 de abril en la sede institucional de Jesús María. Contará con la presencia de Richard Brabec, ministro del Medio Ambiente de ese país, junto a 24 empresas checas del rubro medio ambiente.